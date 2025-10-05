Slušaj vest

Belgijski zatvori nemaju dovoljno hrane za zatvorenike zbog prenaseljenosti i malih budžeta, upozorila je ministarka pravde te zemlje Aneliz Verlinden.

U odgovoru na pitanje poslanika Halila Auastija, Verlinden je priznala da u zatvorima vlada nestašica hrane, da su porcije nedovoljne i da su obroci lošeg kvaliteta, preneo je "Brasels tajms".

Ona je istakla da su glavni uzroci prenaseljenost, zastarela kuhinjska infrastruktura i neusklađeni budžeti, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

Dnevni dodatak za hranu po zatvoreniku u tradicionalnim zatvorima iznosi oko 7,50 evra, ali taj iznos nije povećan uprkos sve većem broju zatvorenika.

Budžeti se i dalje obračunavaju na osnovu teorijskog kapaciteta ustanova, a ne stvarnog broja pritvorenih, što, prema njenim rečima, dodatno pogoršava situaciju.

"Budžet je nedovoljan i to svi znaju", saopštila je kancelarija ministarke Verlinden za list "Soar".

Uprava zatvora je potvrdila da finansijski pritisci onemogućavaju normalno funkcionisanje i dodatno otežavaju "ionako loše uslove".

