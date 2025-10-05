Slušaj vest

Povodom predstojećih pregovora o sporazumu o prekidu vatre u Pojasu Gaze danas se oglasio američki predsednik Donald Tramp rekavši da "ceni što je Izrael privremeno prekinuo bombardovanje kako bi dao priliku za postizanje sporazuma o oslobađanju talaca i miru".

- Hamas mora hitno da deluje, inače sve ponude otpadaju. Neću tolerisati bilo kakvo odlaganje koje mnogi misle da će se dogoditi, niti bilo kakav ishod u kojem Gaza ponovo predstavlja pretnju. Hajde da ovo završimo, brzo. Svi će biti pravično tretirani, objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth social.

U međuvremenu Hamasovo političko i vojno krilo nisu postigli konsenzus oko pitanja razoružanja te palestinske militantne grupe, što je deo predloga američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Gazi, preneo je ranije danas Volstrit džurnal pozivajući se na arapske posrednike u pregovorima.

Prema izveštaju američkog lista, glavni pregovarač Hamasa Halil el Haja i drugi politički zvaničnici koji žive van Pojasa Gaze spremni su da prihvate predlog o razoružanju, "uprkos značajnim rezervama".

U isto vreme, lider Hamasa u Pojasu Gaze Iz el-Din Hadad rekao je da je otvoren za predaju ofanzivnog oružja Hamasa, kao što su rakete, ali da želi da zadrži "odbrambeno" oružje te grupe, kao što su jurišne puške.