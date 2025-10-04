Slušaj vest

Prema rezultatima 95 posto prebrojanih glasova, stranka bivšeg premijera Andreja Babiša pobedila je posle dvodnevnog glasanja za izborima za Donji dom parlamenta u Češkoj.

Babiševa stranka pobedila je sa 34,80 odsto glasova. Prema poslednjim podacima izlaznost je bila oko 70 odsto.

Prema podacima Češkog zavoda za statistiku i češke policije, tokom glasanja nisu zabeleženi ozbiljniji prekršaji.

Češka izbori Andrej Babiš Foto: Petr David Josek/AP, MARTIN DIVISEK/EPA

Izbori za Poslanički dom, na kojima će se odlučivati ne samo o sastavu donjeg doma parlamenta, već i o tome koja koja će od 26 stranaka i koalicija moći da bude zastupljena u budućoj vladi, počeli su juče u 14 časova počeli.

Ove godine se 4.462 kandidata kandidovalo za 200 poslaničkih mesta, što znači da u proseku 22 osobe konkurišu za jedno poslaničko mesto.

Pravo glasa na devetim izborima ima u istoriji nezavisnosti Češke ima oko osam miliona birača.

Češka Foto: MARTIN DIVISEK/EPA, Darko Bandic/AP, Ondrej Hajek/CTK

Pelegrini čestitao Babišu na pobedi

Slovački predsednik Peter Pelegrini čestitao je građanima Češke Republike na mirnim izborima sa visokom izlaznošću. Takođe čestita pobedniku izbora, pokretu ANO i njegovom lideru Andreju Babišu.

Babiš slavi uz šampanjac

Andrej Babiš (ANO) je stigao pre šest sati - radujući se svojoj izbornoj pobedi. Sve vreme se u pozadini čuo italijanski hit Sarà perché ti amo. Kako bi proslavili, otvorili su i šampanjac.

- „Veoma smo srećni i želim da se zahvalim svima koji su izašli na birališta. To je ono čemu smo težili posle novembarskih, slobodnih izbora, da ljudi odluče ko će de fakto odlučivati o njihovim životima. A to je Poslanički dom i to je vlada. Želeo bih da se zahvalim svim našim biračima, veoma to cenimo, hvala vam - rekao je Babiš na konferenciji za novinare ANO i dodao:

- Veoma sam srećan što je pokret ANO postigao istorijski rezultat. Da, istorijski. I videćemo kako će se ispostaviti, ali svakako imamo odlične brojke. To je timski rezultat za nas, mi smo ujedinjeni tim, zajedno se trudimo za jednu stvar, posvećenost i hvala svima. Bila je to vožnja, bila je to ogromna vožnja i hvala vam puno.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaPRVI REZULTATI IZBORA U ČEŠKOJ: Stranka bivšeg premijera Andreja Babiša ima veliku prednost (FOTO)
Češka izbori u Češkoj (9).jpg
PlanetaPARLAMENTARNI IZBORI U ČEŠKOJ! FIJALA ILI BABIŠ? Sve karte su otvorene, moguć povratak populiste i trampiste? Predsednik Pavel ga ne želi u novoj vladi!
andrej babiš petr fijala.jpg
PlanetaBABIŠ NEĆE DOVOLITI REFERENDUM O IZLASKU ČEŠKE IZ EU I NATO! Milijarder kojem se smeši povratak na vlast dao obećanje koje se ne dopada proruskim snagama (FOTO)
babis01 EPA Martin Divisek.jpg
PlanetaBABIŠ MOŽE OPET NA VLAST AKO SE UDRUŽI S PROTIVNICIMA EU I NATO Češki bogataš ne isključuje mogućnost proruske koalicije, ali ni nastavka pomoći Ukrajini (FOTO)
Andrej Babis (7).jpg
Planeta"DA SAM PREMIJER, POMOGAO BIH POLJSKOJ" Babiš se nada da će se vratiti na vlast: "Ali ne bih slao češke vojnike"
x02 EPA Sadak Souici.jpg
PlanetaBIVŠI PREMIJER ČEŠKE UDAREN ŠTAKOM U GLAVU! Incident na predizbornom skupu, hitno je poslat u bolnicu (FOTO)
w-53850658-andrej-babis.jpg