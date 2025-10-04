STRANKA ANDREJA BABIŠA POBEDILA NA IZBORIMA U ČEŠKOJ: Milioner slavio uz šampanjac i poznatu italijansku pesmu (FOTO)
Prema rezultatima 95 posto prebrojanih glasova, stranka bivšeg premijera Andreja Babiša pobedila je posle dvodnevnog glasanja za izborima za Donji dom parlamenta u Češkoj.
Babiševa stranka pobedila je sa 34,80 odsto glasova. Prema poslednjim podacima izlaznost je bila oko 70 odsto.
Prema podacima Češkog zavoda za statistiku i češke policije, tokom glasanja nisu zabeleženi ozbiljniji prekršaji.
Izbori za Poslanički dom, na kojima će se odlučivati ne samo o sastavu donjeg doma parlamenta, već i o tome koja koja će od 26 stranaka i koalicija moći da bude zastupljena u budućoj vladi, počeli su juče u 14 časova počeli.
Ove godine se 4.462 kandidata kandidovalo za 200 poslaničkih mesta, što znači da u proseku 22 osobe konkurišu za jedno poslaničko mesto.
Pravo glasa na devetim izborima ima u istoriji nezavisnosti Češke ima oko osam miliona birača.
Pelegrini čestitao Babišu na pobedi
Slovački predsednik Peter Pelegrini čestitao je građanima Češke Republike na mirnim izborima sa visokom izlaznošću. Takođe čestita pobedniku izbora, pokretu ANO i njegovom lideru Andreju Babišu.
Babiš slavi uz šampanjac
Andrej Babiš (ANO) je stigao pre šest sati - radujući se svojoj izbornoj pobedi. Sve vreme se u pozadini čuo italijanski hit Sarà perché ti amo. Kako bi proslavili, otvorili su i šampanjac.
- „Veoma smo srećni i želim da se zahvalim svima koji su izašli na birališta. To je ono čemu smo težili posle novembarskih, slobodnih izbora, da ljudi odluče ko će de fakto odlučivati o njihovim životima. A to je Poslanički dom i to je vlada. Želeo bih da se zahvalim svim našim biračima, veoma to cenimo, hvala vam - rekao je Babiš na konferenciji za novinare ANO i dodao:
- Veoma sam srećan što je pokret ANO postigao istorijski rezultat. Da, istorijski. I videćemo kako će se ispostaviti, ali svakako imamo odlične brojke. To je timski rezultat za nas, mi smo ujedinjeni tim, zajedno se trudimo za jednu stvar, posvećenost i hvala svima. Bila je to vožnja, bila je to ogromna vožnja i hvala vam puno.
Kurir.rs/Agencije