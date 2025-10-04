Slušaj vest

Tajler Robinson, osumnjičen za ubistvo Čarlija Kirka, našao se pod sve većom sumnjom nakon što je vremenska linija događaja u istrazi pokazala značajne slabosti tužilaštva.

Kako prenosi američki magazin Week, odbrana je već upozorila da nepouzdana i nejasna hronologija može ozbiljno ugroziti tužilačke tvrdnje.

- Ako vremenska linija ne bude smislena i jasna, to može biti katastrofalno za tužilaštvo. Još uvek ima mnogo toga što ne znamo - izjavila je advokat Skaj Lazaro.

Robinson je uhapšen nekoliko dana posle tragičnog događaja, ali tužilaštvo još uvek prikuplja dokaze i pokušava da sklopi jasnu sliku o tome kako se sve odvijalo.

Odbrana je odložila saslušanje za mesec dana, dok je tužilaštvo dobilo petodnevni rok da preda preliminarne dokaze.

Posebnu pažnju privlače poruke koje je Tajler slao svom partneru, transrodnom Lansu Tvigsu, međutim, poruke su objavljene bez tačnih vremenskih oznaka.

Čarli Kirk Foto: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia, NARENDRA SHRESTHA/EPA, Christophe SIMON, Printskrin Tik Tok, Fbi, Screenshot, Evan Vucci/AP, John Locher/AP

- Često se preko sudskog naloga mogu dobiti podaci o tome odakle su poruke poslate. Tužilaštvo mora da dokaže da su poruke poslate iz telefona u Oremu ka Tvigsovom telefonu u Sent Džordžu - objašnjava Lazaro.

Odbrana će najverovatnije angažovati sudskog veštaka ili samostalno analizirati dokaze kako bi sastavila precizniju vremensku liniju.

- Možda će se ispostaviti da ti dokazi nisu toliko jaki koliko tužilaštvo tvrdi - dodaje Lazaro.

x AP .jpg
Tajler Robinson Foto: HOGP/Utah Governor's Office

Iako se pojavile i teorije zavere da poruke nije slao Robinson, već neko drugi, Lazaro ističe da bez jasnih dokaza to nije jaka odbrana i može ugroziti kredibilitet odbrane.

Tužilaštvo još nije podnelo savezne optužnice, a Tajler nije dao izjavu o krivici.

Kako navodi Lazaro, slušanja mogu potrajati i do nekoliko meseci, jer se u Juti za ozbiljne krivične postupke čeka i do godinu dana.

Sledeće ročište zakazano je za 30. oktobar.

Kurir.rs/Week/Agencije

Ne propustitePlanetaAMERIKA SE OPROSTILA OD ČARLIJA KIRKA: Tramp završio govor gestom za pamćenje, pozvao Eriku, zagrlio je očinski i poljubio! Publika u SUZAMA! (FOTO/VIDEO)
Erika Kirk na komemoraciji svom mužu Čarliju Kirku
PlanetaSAHRANA ČARLIJA KIRKA: Očekuje se 100.000 ljudi, Tramp i Vans će držati govore
carlis.jpg
PlanetaPRONAĐENO ORUŽJE KOJIM JE ROBINSON UBIO ČARLIJA KIRKA: Puška stara više decenija nemačke proizvodnje! Moćna i precizna, teško joj se ulazi u trag
Carli Kirk.jpg
PlanetaISPLIVALI DETALJI O ZAJEDNIČKOM ŽIVOTU OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO ČARLIJA KIRKA! Ovo o transrodnom cimeru niko nije znao: "Izbacili su ga..."
xxx AP Tess Crowley copy.jpg
PlanetaZAŠTO JE SUSPENDOVANA EMISIJA DŽIMIJA KIMELA? Opasno je razbesneo Trampa i podelio Ameriku zbog komentara o njemu i Čarliju Kirku!
kimel tramp.jpg
Planeta"AKO NE VRATIM DEDINU PUŠKU...": Objavljena prepiska osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka sa partnerom: "Ljubavi, brinem se..." (FOTO)
xxx AP Tess Crowley copy.jpg
PlanetaUBICI ČARLIJA KIRKA PRETI SMRTNA KAZNA Američke vlasti zvanično podigle optužnicu protiv Tajlera Robinsona osumnjičenog za atentat na Trampovog saradnika (FOTO)
Carli Kirk.jpg