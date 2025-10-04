Slušaj vest

Populistička stranka ANO češkog milijardera i bivšeg premijera Andreja Babiša pobedila je na parlamentarnim izborima koji su završeni danas.

Andrej Babiš je 71-godišnji lider desničarske opozicione partije ANO (Akcija nezadovoljnih građana), kojeg često nazivaju i "češki Tramp" zbog svog poslovnog carstva i populističkog nastupa.

Babiš je obećao da će, ukoliko pobedi ovog vikenda, zaustaviti slanje vojne pomoći Ukrajini, insistirajući da bi ta sredstva trebalo preusmeriti na podršku građanima Češke.

Babiš je već bio premijer od 2017. do 2021. godine, kada je poražen od Fialine koalicije koja snažno podržava Ukrajinu. Njegova stranka obećava ograničenje cena energije i protivljenje klimatskim i migracionim paktovima EU. Kritičari upozoravaju da bi takvi planovi mogli da povećaju nacionalni dug i da gurnu zemlju dublje u krizu troškova života.

Protesti zbog potencijalne loše situacije u državi

Prošlog vikenda hiljade ljudi protestovalo je na Starogradskom trgu u Pragu na skupu koji je organizovao antiekstremistički pokret "Milion trenutaka za demokratiju", gde su govornici upozorili da sadašnji populistički talas može ugroziti demokratski pravac zemlje. Ipak, iako favorit, Babiš bi mogao imati poteškoća da formira vladu.

Opozicija odbila saradnju sa ANO

Do sada su opozicione partije odbile saradnju sa ANO, što znači da bi Babiš morao da traži podršku manjih partija sa margine, uključujući otvoreno anti-NATO i anti-EU stranke, poput desničarske "Sloboda i direktna demokratija" (SPD) i levo-radikalne Stacilo.

Pored toga, predsednik Petr Pavel, penzionisani general NATO-a koji imenuje premijera i članove vlade, izjavio je da bi mogao da odbije ministre ili članove kabineta sa anti-EU i anti-NATO stavovima, i odbranio je odluku Češke da šalje vojnu pomoć Ukrajini.

Ko je Andrej Babiš?

Babiš, čije se bogatstvo prema Forbsu procenjuje na 4,3 milijarde dolara, suosnivač je desničarske grupacije "Patriots for Europe" u Evropskom parlamentu zajedno sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Međutim, za razliku od svog prijatelja Viktora, Babiš nije neprijatelj Evropske unije, ali nije ni portparol Vladimira Putina, ali kad je reč o vojnoj pomoći Ukrajini, odmahne rukom: "Ja sam diplomata, a ne vojnik".

Njegovo bogatstvo potiče od vlasništva nad agro-hemijskim konglomeratom Agrofert, koji obuhvata više od 200 kompanija, kao i od kupovine ključnih medijskih kuća.

Rođen je u Slovačkoj, i odrastao je pod komunističkom diktaturom, ali u porodici koja je pripadala upravo toj nomenklaturi. Otac mu je bio funkcioner u spoljnoj trgovini. Andrej Babiš je živeo i u Švajcarskoj i u Francuskoj. Nakon mature u Ženevi studirao je ekonomiju u Bratislavi i zatim radio u spoljnoj trgovini, između ostalog i u Maroku.

Bio je ministar finansija od 2014. do 2017, a od 2017. do 2021. premijer. Umesto reda, zemlji je doneo beskrajne rasprave o sopstvenim prevarama i korupcionaškim aferama. Simbol je afera „Čapljno gnezdo“: velnes-odmaralište kod Praga za koje je Babiš prevarom dobio sredstva iz fondova EU tako što je privremeno formalno izuzeo jednu svoju firmu iz Agroferta kako bi zadovoljila uslove.

Već skoro deset godina traju istrage i sudski procesi. U junu ove godine praški sud naložio je da se ponovo otvori ceo slučaj. Afera je u međuvremenu prerasla i u porodičnu tragediju – Babiš je, izgleda, koristio ime svog sina u pravnim malverzacijama bez njegovog znanja. Kad ga je sin Andrej Babiš mlađi optužio da ga je otac dao oteti kako ne bi svedočio pred istražiteljima, Babiš stariji je javno odgovorio da je sin psihički bolestan.

Babiš često nosi crvenu kačketu sa natpisom "Jaka Češka", što je omaž Trampovom pokretu MAGA i njihovim prepoznatljivim crvenim bejzbol kapama.

Doušnik tajne policije

"Čapljino gnezdo" bilo je samo vrh ledenog brega. Babiš već godinama puni novinske stupce sukobima interesa, sumnjama u utaju poreza i korupciju, uticajem na medije i svojom prošlošću u komunističkoj tajnoj službi. Agrofertom od 2017. formalno upravlja fondacija koju je osnovao, ali je sud kasnije utvrdio da je time samo prikrio sopstveno učešće i da i dalje kontroliše firmu. Medijski koncern MAFRA morao je da proda 2023. zbog zakona o sukobu interesa.

Kao i drugi populisti, godinama huška protiv migranata, a u poslednje vreme i protiv ukrajinskih ratnih izbeglica. Istovremeno, u svom poslovnom carstvu zapošljava mnoge radnike iz zemalja izvan EU poput Vijetnama i Ukrajine, često u uslovima nedostojnim čoveka.

U Slovačkoj je sudski i pravosnažno utvrđeno da je radio kao agent državne službe Státní bezpečnost pod kodnim imenom "Bureš“. No Babiš to do danas poriče i ogorčeno se žali na klevete.

Kako bi ovi izbori mogli da utiču na Ukrajinu?

Češka je imala ključnu ulogu u prikupljanju sredstava među NATO saveznicima za slanje vojne opreme i municije Ukrajini, koja je već četvrtu godinu u ratu sa Rusijom.

Zemlja koristi donacije NATO partnera za kupovinu municije i vojne opreme na svetskom tržištu, koje obezbeđuju privatne kompanije angažovane od strane češkog Ministarstva odbrane.

Program je 2024. godine obezbedio 1,5 miliona artiljerijskih granata Ukrajini iz više od desetak zemalja, a očekuje se da će do kraja godine ta cifra preći 1,8 miliona.

Međutim, Babiš je program nazvao "preskupim" i "netransparentnim", tvrdeći da bi sredstva Češke trebalo usmeriti na domaće probleme. Takođe je rekao da bi upravljanje programom trebalo predati NATO-u.

Istraživanje češkog instituta STEM iz juna pokazalo je da skoro polovina ispitanika deli Babišovo mišljenje, smatrajući da je vojna pomoć Češke Ukrajini "prevelika". Ali odeljenje AMOS, koje u okviru Ministarstva odbrane vodi ovaj program, odbacilo je njegove tvrdnje, naglasivši da je ceo proces osmišljen da bude "što transparentniji" za donatore.

Iako mnogi stručnjaci veruju da Babiš neće imati prostora da ostvari sve svoje ambicije i tvrdnje, ostaje samo da vidimo šta će se dešavati u budućnosti.