Ukoliko Evropska unija prekrši sopstvene osnovne zakone kako bi Mađarskoj oduzela pravo veta, Budimpešta će se obratiti sudu, gde će Brisel izgubiti, poručio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Ono što pokušavaju da urade u Briselu je, u najmanju ruku, jasno kršenje ustavnih normi, jer će dovesti do sudskog postupka. Ići ćemo na sud, a onda će oni izgubiti na sudu", rekao je Orban u intervjuu za portal "Hetek", odgovarajući na pitanje o planovima EU da Mađarskoj oduzme pravo veta i zaobiđe Budimpeštu u pitanju pristupanja Ukrajine EU.

Mađarski premijer je napomenuo da se Brisel sada nada da će smeniti aktuelnu mađarsku vladu na predstojećim parlamentarnim izborima u aprilu, kako bi opozicione snage, koje su, kako navodi, "kreatura Brisela" i koje podržavaju velikim novcem kroz nevladine organizacije, došle na vlast i odobrile pristupanje Ukrajine EU.

Foto: AP/Omar Havana

"Dakle, oni ne žele da menjaju zakone, oni žele da menjaju vlade. I to rade potpuno bestidno. Nekada su bili skromniji, bolje su skrivali svoje namere, ali danas o tome otvoreno govore", istakao je Orban.

Ranije je "Politiko" objavio da predsednik Evropskog saveta Antonio Košta predlaže pojednostavljenje glasanja EU o otvaranju pregovaračkih klastera za pristupanje Ukrajine, nastojeći da zaobiđe veto Mađarske. Orban je navodio da bi za ukidanje principa jednoglasnosti za otvaranje pregovora o pristupanju EU sa Ukrajinom bilo potrebno odobrenje svih 27 zemalja, a Mađarska se tome protivi.