Devetnaestogodišnja devojka teško je povređena pošto je, prema prvim informacijama, tokom svađe sa dečkom skočila iz automobila u pokretu.

Nesreća se dogodila u petak, 3. oktobra, a istraga je u toku. Svedoci događaja već su pozvani da daju izjave policiji.

Devojka je, prema rečima njenog dvadesetogodišnjeg dečka, otvorila vrata vozila i bacila se na kolovoz, pri čemu je glavom udarila o asfalt u naselju Kazaloto, u mestu Pjaca Armerin u Italiji.

Prebačena je prvo u bolnicu Ćijelo u Pjaca Armerini, gde je posle skenera otkriveno da ima ozbiljno krvarenje na mozgu. Odmah je intubirana i helikopterom prebačena u bolnicu Sant’Elija u Kaltaṇiseti, gde je operisana. Njeno stanje je ozbiljno, ali stabilno.

"Bila je pri svesti, žalila se na hladnoću"

Tužilaštvo u Enni poverilo je policiji da rekonstruiše događaj i utvrdi sve okolnosti. Nekoliko svedoka koji su, kako se navodi, prisustvovali nesreći, pozvani su da daju izjave u policijskoj stanici u Pjaca Armerini.

Prvi spasilac, Fabio Paradizo, vozač hitne pomoći koji živi u ulici gde se dogodila nesreća, svedočio je za TGR Sicilija:

„Pogledao sam kroz prozor i odmah sišao dole. Zatekao sam devojku na zemlji, bila je pri svesti. Rekla je da joj je hladno, pa sam je pokrio ćebetom. Žalila se na bol i ponavljala: ‘Nadam se da ću biti dobro’. Njen dečko je bio očajan, šetao je držeći se za glavu i govorio: ‘Šta smo uradili? Zašto smo se posvađali? Zašto se ovo desilo?’“

Devojka se i dalje nalazi na intenzivnoj nezi, a istraga o ovom dramatičnom događaju se nastavlja.