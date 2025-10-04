Slušaj vest

Najmanje jedna osoba poginula je u Irskoj, saopštila je policija, u oluji "Ejmi" koja je zahvatila i Veliku Britaniju i Skandinaviju gde je nevreme te vrste velika retkost.

Više od 200.000 objekata u Irskoj i Severnoj Irskoj zbog oluje je ostalo bez struje.

U Škotskoj su mnoge trajektne usluge obustavljene, a putevi i železničke pruge blokirane su palim drvećem.

Škotska energetska kompanija „Skotiš end sautern elektrisiti netvorks“ saopštila je da oko 62.000 korisnika nema struju i da je popravka mreže u toku.

U Londonu je zbog „jakih udara vetra“ za posetioce danas zatvoreno više javnih zelenih površina, uključujući i Hajd park, Ridžents park i Ričmond park.

„Ejmi“ je sinoć i danas zahvatila i Švedsku, Dansku i Norveškoj. Desetine hiljada domova ostalo je bez struje, jer su jaki udari vetra obarali drveće i dalekovode širom Skandinavije, a u priobalna područja pogodile su obilne padavine i plime.

