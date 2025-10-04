Slušaj vest

Vladajuća partija u Gruziji "Gruzijski san" proglasila je danas pobedu na lokalnim izborima, posle objavljivanja rezultata izlaznih anketa, prema kojima je kandidat te stranke i aktuelni gradonačelnik Tbilisija Kaha Kaladze osvojio više od 77 odsto glasova.

1/5 Vidi galeriju Gruzija Tbilisi Foto: DAVID MDZINARISHVILI/EPA

U centralnom sedištu stranke u Tbilisiju održana je proslava na kojoj su se okupljenim pristalicama obratili najviši funkcioneri "Gruzijskog sna", uključujući bivšeg premijera i osnivača partije Bidzinu Ivanišvilija, javlja gruzijski Juronjuz.

- Pobedili smo u svim opštinama Gruzije već u prvom krugu. Naša snaga je u narodu, a opozicija pokušava da nas isprovocira i izazove haos, iako su doživeli katastrofalan poraz, rekao je Ivanišvili.

1/4 Vidi galeriju Gruzija Tbilisi Foto: Zurab Tsertsvadze/AP

Gradonačelnik Tbilisija Kaha Kaladze zahvalio je Ivanišviliju na poverenju i izrazio ponos što je, kako je rekao, "saborac čoveka koji je zaslužan za mir i stabilnost u zemlji".

Premijer Gruzije Irakli Kobahidze takođe se obratio prisutnima, ocenivši rezultate izlaznih anketa kao "impresivne" i poručio da su "rezultat zajedničkog truda i predane kampanje".

1/5 Vidi galeriju Gruzija Tbilisi Foto: DAVID MDZINARISHVILI/EPA

Lideri i pristalice vladajuće partije ostali su u sedištu stranke i u večernjim satima, iščekujući prve zvanične rezultate koje objavljuje Centralna izborna komisija, dok je prebrojavanje glasova još u toku.

Ranije danas, Specijalne jedinice gruzijske policije upotrebile su vodene topove i biber sprej kako bi rasterale demonstrante ispred predsedničke rezidencije Tbilisiju, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Gruzije.

Situacija je eskalirala kada je deo okupljenih oštetio zaštitne ograde i ušao u dvorište predsedničkog kompleksa.