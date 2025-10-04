Užas na stajalištu za kamione

Užas na stajalištu za kamione

Slušaj vest

Pucnjava koja se jutros dogodila u Engltonu, Teksas, rezultirala je tragičnom smrću dvoje dece i povredama još dvoje maloletnika, saopštava AP.

Jedno od poginulih mališana imalo je četiri godine, dok je drugo bilo staro 13 godina.

Povređena deca, uzrasta osam i devet godina, prevezena su u bolnicu, gde se trenutno nalaze u stabilnom stanju.

Tragedija se dogodila na stajalištu za kamione, a lokalna policija je privela osumnjičenu osobu.

Istražitelji trenutno ispituju moguću porodičnu vezu između osumnjičene žene i žrtava.

Više informacija očekuje se nakon što policija završi prikupljanje dokaza i ispituje sve relevantne svedoke, navodi AP.a