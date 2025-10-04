Povređena deca, uzrasta osam i devet godina, prevezena su u bolnicu, gde se trenutno nalaze u stabilnom stanju.
Užas na stajalištu za kamione
TRAGEDIJA U AMERICI: U pucnjavi ubijeno dvoje dece od 4 i 13 godina! Povređeno još dvoje
Pucnjava koja se jutros dogodila u Engltonu, Teksas, rezultirala je tragičnom smrću dvoje dece i povredama još dvoje maloletnika, saopštava AP.
Jedno od poginulih mališana imalo je četiri godine, dok je drugo bilo staro 13 godina.
Povređena deca, uzrasta osam i devet godina, prevezena su u bolnicu, gde se trenutno nalaze u stabilnom stanju.
Tragedija se dogodila na stajalištu za kamione, a lokalna policija je privela osumnjičenu osobu.
Istražitelji trenutno ispituju moguću porodičnu vezu između osumnjičene žene i žrtava.
Više informacija očekuje se nakon što policija završi prikupljanje dokaza i ispituje sve relevantne svedoke, navodi AP.a
Kurir.rs/AP/Agencije
