Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je večeras u obraćanju javnosti da će Hamas biti razoružan, a Pojas Gaze demilitarizovan.

Njegov govor dolazi pošto je izraelska vojska potvrdila oslobađanje nekih od talaca koje je ta grupa držala u Gazi.

Netanjahu je naglasio da je na oslobađanje uticala kombinacija diplomatskog i vojnog pritiska.

„U drugoj fazi, Hamas će biti razoružan, a Gaza demilitarizovana - bilo da je to lako ili teško, ali će biti postignuto“, rekao je Netanjahu.

Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

Nada za brz povratak svih talaca

Premijer je izrazio uverenje da će svi taoci iz Gaze biti vraćeni u „narednim danima“. U svom govoru, takođe je zahvalio američkom predsedniku Trampu, koga je nazvao „dragim prijateljem“, na njegovoj vojnoj podršci Izraelu.

Netanjahu se obratio javnosti na hebrejskom, a njegov govor su prenosili izraelski i međunarodni mediji. Poruke o razoružanju Hamasa i potpunoj demilitarizaciji Gaze predstavljaju nastavak izraelske strategije nakon višemesečnih sukoba u regionu.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlaneta"HAMAS JE SPREMAN ZA MIR" Tramp pozvao Izrael da odmah prekine bombardovanje GAZE! Netanjahu naredio vojsci da smanji udare! (FOTO/VIDEO)
tramp.jpg
PlanetaHAMAS PRIHVATIO TRAMPOV PLAN: Najavio oslobađanje svih talaca i predaju uprave nad Gazom
collage1321321.jpg
PlanetaOGLASIO SE TRAMP POSLE PRISTANKA HAMASA NA PLAN: Verujem da su spremni za trajni mir, Izrael mora da zaustavi bombardovanje Gaze
x08 EPA Will Oliver Pool.jpg
PlanetaŠTA NAM JE POZNATO, A ŠTA NIJE: Sve što treba da znate o Trampovom mirovnom planu za Gazu (FOTO/VIDEO)
shutterstock_2377079487 copy.jpg
Planeta"TREBA NAM JOŠ MALO VREMENA DA GA PROUČIMO" Hamas se oglasio povodom Trampovog plana za Gazu! Američki lider postavio ULTIMATUM od "tri-četiri dana"
collage.jpg
PlanetaOVAJ ČOVEK POREKLOM IZ NOVOG SADA JE GARANT TRAMPOVOG PLANA ZA GAZU! Amerikance uverio da će podržati Netanjahua, sada još da se arapske zemlje pobrinu za Hamas
izraelski opozicioni lider Jair Lapid američki predsednik Donald Tramp izraelski premijer Benjamin Netanjahu Pojas Gaze
PlanetaOGLASIO SE HAMAS O TRAMPOVOM PLANU "Nismo dobili ništa, ovo je naša crvena linija i najvažniji uslov!"
bakci01 EPA Mohammed Saber.jpg