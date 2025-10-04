NETANJAHU SE OBRATIO NACIJI: Demilitarizacija Gaze će uslediti, na lakši ili teži način, Hamas će biti razoružan
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je večeras u obraćanju javnosti da će Hamas biti razoružan, a Pojas Gaze demilitarizovan.
Njegov govor dolazi pošto je izraelska vojska potvrdila oslobađanje nekih od talaca koje je ta grupa držala u Gazi.
Netanjahu je naglasio da je na oslobađanje uticala kombinacija diplomatskog i vojnog pritiska.
„U drugoj fazi, Hamas će biti razoružan, a Gaza demilitarizovana - bilo da je to lako ili teško, ali će biti postignuto“, rekao je Netanjahu.
Nada za brz povratak svih talaca
Premijer je izrazio uverenje da će svi taoci iz Gaze biti vraćeni u „narednim danima“. U svom govoru, takođe je zahvalio američkom predsedniku Trampu, koga je nazvao „dragim prijateljem“, na njegovoj vojnoj podršci Izraelu.
Netanjahu se obratio javnosti na hebrejskom, a njegov govor su prenosili izraelski i međunarodni mediji. Poruke o razoružanju Hamasa i potpunoj demilitarizaciji Gaze predstavljaju nastavak izraelske strategije nakon višemesečnih sukoba u regionu.
Kurir.rs/Agencije