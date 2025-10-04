Slušaj vest

Kina šalje obaveštajne podatke Rusiji kako bi Moskva mogla da izvede preciznije raketne napade na mete unutar Ukrajine, rekao je u subotu visoki ukrajinski obaveštajni zvaničnik.

Oleg Aleksandrov, zvaničnik ukrajinske Službe za spoljne obaveštajne poslove, rekao je novinskoj agenciji Ukrinform da Kina šalje satelitske obaveštajne podatke o ciljevima, uključujući i one povezane sa stranim investicijama.

„Postoje dokazi o saradnji na visokom nivou između Rusije i Kine u sprovođenju satelitskog izviđanja ukrajinske teritorije radi identifikacije i daljeg istraživanja strateških ciljeva za ciljanje“, rekao je Aleksandrov za Ukrinform.

„Kao što smo videli poslednjih meseci, ova mesta mogu pripadati stranim investitorima.“

Predsednik Volodimir Zelenski i njegovi regionalni zvaničnici saopštili su da je u ruskom raketnom napadu u avgustu pogođena američka fabrika uređaja u zapadnom Zakarpatskom regionu, pri čemu je povređeno 15 ljudi.

Zelenski je u aprilu rekao da Kina snabdeva Rusiju oružjem i barutom. Takođe je rekao da njegova vlada ima obaveštajne podatke da Kina proizvodi oružje na ruskoj teritoriji.