Slušaj vest

Kina šalje obaveštajne podatke Rusiji kako bi Moskva mogla da izvede preciznije raketne napade na mete unutar Ukrajine, rekao je u subotu visoki ukrajinski obaveštajni zvaničnik.

Oleg Aleksandrov, zvaničnik ukrajinske Službe za spoljne obaveštajne poslove, rekao je novinskoj agenciji Ukrinform da Kina šalje satelitske obaveštajne podatke o ciljevima, uključujući i one povezane sa stranim investicijama.

„Postoje dokazi o saradnji na visokom nivou između Rusije i Kine u sprovođenju satelitskog izviđanja ukrajinske teritorije radi identifikacije i daljeg istraživanja strateških ciljeva za ciljanje“, rekao je Aleksandrov za Ukrinform.

Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

„Kao što smo videli poslednjih meseci, ova mesta mogu pripadati stranim investitorima.“

Predsednik Volodimir Zelenski i njegovi regionalni zvaničnici saopštili su da je u ruskom raketnom napadu u avgustu pogođena američka fabrika uređaja u zapadnom Zakarpatskom regionu, pri čemu je povređeno 15 ljudi.

Zelenski je u aprilu rekao da Kina snabdeva Rusiju oružjem i barutom. Takođe je rekao da njegova vlada ima obaveštajne podatke da Kina proizvodi oružje na ruskoj teritoriji.

Kurir.rs/Ukrinform

Ne propustitePlaneta"ČAK I AKO TRAMP PREDA PUTINU UKRAJINU, ON NEĆE PROTIV KINE" Analiza BBC o neobično dugoj poseti ruskog predsednika Siju i mogućem svetskom antiameričkom savezu
vladimir putin.jpg
PlanetaPUTIN STIGAO U KINU, DOČEKAN KAO CAR! Si mu priredio veličanstveni CRVENI TEPIH! Stižu i drugi lideri, ovo je plan! (FOTO/VIDEO)
222.jpg
PlanetaNA KIJEV DO ZORE PADALA RAKETA ZA RAKETOM, 13 SATI PAKLA U UKRAJINI! Masovni ruski napad, među mrtvima i ranjenima deca, Zelenski zove Kinu da reaguje (VIDEO)
kijev 2.jpg
PlanetaTRAMP: RUSIJA VOLJNA DA NE ŠIRI NUKLEARNI ARSENAL! Prvi put otkrio da je o tome razgovarao s Putinom na Aljasci, "misli da će i Kina biti voljna", Kremlj ćuti
Putin Vladimir Donald Tramp Aljaska Sastanak (9).jpg
Planeta"NE MOŽEMO DOPUSTITI DA RUSIJA IZGUBI U UKRAJINI": Rat skreće pažnju sa intenzivnih priprema Kine za invaziju na Tajvan
collage.jpg