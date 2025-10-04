Slušaj vest

Vođa libanskog pokreta Hezbolah, koji ima podršku Irana, Naim Kasem, izjavio je da je plan Vašingtona o primirju u Gazi “pun opasnosti”, optuživši istovremeno Izrael da koristi taj predlog da bi postigao ono što nije uspeo u ratu, prenose izraelski mediji.

Kasem je naveo da će Izrael iskoristiti američki plan kao izgovor da preuzme palestinske teritorije i liši Palestince prava na samoopredeljenje, ali je ukazao da je konačna odluka o tome da li će ga prihvatiti na Hamasu.

Prema njegovim rečima, projekat Izraela je da putem politike postigne ono što nije uspeo "vojnom akcijom, agresijom, genocidom i glađu", preneo je Tajms of Izrael.

Gaza Foto: Jehad Alshrafi / AFP / Profimedia, EPA

"Plan Vašingtona je u stvari pun opasnosti", kazao je Kasem u govoru na komemoraciji povodom godišnjice ubistva dvojice komandanata Hezbolaha tokom rata sa Izraelom.

Vođa Hezbolaha dodao je da se neće upuštati u razmatranje detalja plana američkog predsednika Donalda Trampa pošto o tome razgovaraju i na kraju odlučuju palestinski pokret otpora, Hamas i sve frakcije.

Kasem je poručio da se region mora suprotstaviti projektu Velikog Izraela, misleći pri tom na biblijsku interpretaciju izraelske teritorije koja obuhvata ne samo Pojas Gaze i Zapadnu obalu, već i delove Jordana, Libana i Sirije, navodi Tajms of Izrael.

Prema njegovim rečima, svi u regionu moraju da se "odupru toj ideji jer će ih ovaj izraelski projekat stići pre, ili kasnije".

Kurir.rs/Tajms of Izrael/Agencije

