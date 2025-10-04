Slušaj vest

Video snimci su pokazali kako izgleda voz posle ruskog napada na ukrajinsku železničku stanicu.

Najmanje 30 ljudi je povređeno u napadu ruskog drona na železničku stanicu u ukrajinskom gradu Šostka u Sumskoj oblasti, što je potvrdio i predsednik Volodimir Zelenski.

Rusi su čekali da počne akcija spasavanja na stanici, a zatim su napali drugi put. Posle ruskog napada na železničku stanicu, situacija u ukrajinskom gradu Šostka je kritična.

Prema izveštajima, napadači su izveli ciljani dvostruki udar, čekajući početak akcije spasavanja da bi ponovo napali.

Ukrajinski mediji izveštavaju da je nakon nekoliko dana neprekidnih napada grad ostao bez osnovnih resursa. Stanovnici trenutno nemaju pristup vodi, gasu ni struji, što dodatno produbljuje humanitarnu krizu u tom području.

„Sve službe za hitne slučajeve su već na terenu i počele su da pomažu ljudima. Sve informacije o povređenima se proveravaju“, ranije je objavio Zelenski.

„Za sada znamo za najmanje 30 povređenih. Rusi nisu mogli da ne znaju da ciljaju civile. Ovo je terorizam koji svet nema pravo da ignoriše“, napisao je Zelenski.

Regionalni guverner, Oleg Grigorov, rekao je da je voz koji se kreće ka Kijevu pogođen i da su lekari i spasioci na licu mesta. I Zelenski i guverner objavili su fotografije sa mesta događaja na kojima se vidi putnički automobil u plamenu.

„Rusija svakodnevno oduzima ljudske živote. I samo sila može da ih zaustavi. Čuli smo odlučne izjave iz Evrope i Amerike i krajnje je vreme da ih sve pretvorimo u stvarnost, zajedno sa svima onima koji odbijaju da prihvate ubistvo i teror kao normalno. Samo obećanje sada nije dovoljno. Potrebna je snažna akcija“, rekao je ukrajinski predsednik.