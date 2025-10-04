Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je u subotu da je Izrael pristao na "početnu liniju povlačenja" u Gazi, dodajući da će prekid vatre i razmena talaca početi čim Hamas potvrdi sporazum.

- Nakon pregovora, Izrael je pristao na početnu liniju povlačenja, koju smo po!kazali i podelili sa Hamasom - objavio je Tramp na platformi Truth Social, dodajući da bi ovaj plan označio "kraj ove katastrofe duge 3.000 godina".

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je ranije u subotu da je naložio svojim pregovaračima, koje predvodi ministar za strateška pitanja Ron Dermer, da otputuju u Egipat i finalizuju tehničke detalje oslobađanja talaca.

- Naš cilj je da pregovore ograničimo na samo nekoliko dana. Tramp je jasno poručio: nećemo tolerisati taktiku odugovlačenja ili izbegavanja - izjavio je Netanjahu.

Prema prvoj fazi plana, Hamas bi oslobodio taoce dok bi se izraelske trupe pregrupisale, zadržavajući kontrolu nad „ključnim područjima duboko unutar pojasa“, naveo je izraelski premijer.

U drugoj fazi, Hamas bi bio razoružan, a Gaza demilitarizovana – putem diplomatije ili silom, dodao je Netanjahu.

Netanjahu je pripisao uspeh koordinaciji sa Trampom, tvrdeći da je izraelski vojni pritisak naterao Hamas da pristane na pregovore, prenosi Nju Jork Post.