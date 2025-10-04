TRAMP OBJAVIO MAPU: "Izrael pristao na početnu liniju povlačenja"! Čeka se potvrda Hamasa (FOTO)
Predsednik SAD Donald Tramp objavio je u subotu da je Izrael pristao na "početnu liniju povlačenja" u Gazi, dodajući da će prekid vatre i razmena talaca početi čim Hamas potvrdi sporazum.
- Nakon pregovora, Izrael je pristao na početnu liniju povlačenja, koju smo po!kazali i podelili sa Hamasom - objavio je Tramp na platformi Truth Social, dodajući da bi ovaj plan označio "kraj ove katastrofe duge 3.000 godina".
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je ranije u subotu da je naložio svojim pregovaračima, koje predvodi ministar za strateška pitanja Ron Dermer, da otputuju u Egipat i finalizuju tehničke detalje oslobađanja talaca.
- Naš cilj je da pregovore ograničimo na samo nekoliko dana. Tramp je jasno poručio: nećemo tolerisati taktiku odugovlačenja ili izbegavanja - izjavio je Netanjahu.
Prema prvoj fazi plana, Hamas bi oslobodio taoce dok bi se izraelske trupe pregrupisale, zadržavajući kontrolu nad „ključnim područjima duboko unutar pojasa“, naveo je izraelski premijer.
U drugoj fazi, Hamas bi bio razoružan, a Gaza demilitarizovana – putem diplomatije ili silom, dodao je Netanjahu.
Netanjahu je pripisao uspeh koordinaciji sa Trampom, tvrdeći da je izraelski vojni pritisak naterao Hamas da pristane na pregovore, prenosi Nju Jork Post.
Kurir.rs/Telegraf