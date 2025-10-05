Slušaj vest

Ukrajinaje u nedelju saopštila da je u ruskom napadu na Zaporožjepoginula jedna osoba, dok je šest ranjeno. Među ranjenima je i šesnaestogodišnja devojčica.

Kombinovani napad - raketama i dronovima

Ivan Fedorov, načelnik jugoistočne ukrajinske oblasti, objavio je na Telegramu da je u ruskom "kombinovanom napadu" (napadu dronovima i raketama) poginula žena i da je ranjeno još šest osoba.

Fedorov je dodao da lekari ranjenima pružaju "neophodnu medicinsku pomoć". Na objavljenim fotografijama, koje deluju kao da su snimljene na mestu napada, vidi se delimično uništena višespratnica i izgoreli automobil.

Vazdušna opasnost na snazi širom Ukrajine

U trenutku napada, u 4:09 sati ujutru po lokalnom vremenu, širom Ukrajine bila je proglašena nacionalna vazdušna uzbuna.

Poljska digla borbene avione zbog mogućih povreda vazdušnog prostora

Poljske oružane snage saopštile su na platformi Iks da su podigle borbene avione i stavile protivvazdušnu odbranu u stanje visoke pripravnosti radi zaštite svog vazdušnog prostora, posebno u oblastima blizu granice s Ukrajinom.

Pojačani ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu Poslednjih dana, Rusija je intenzivirala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu kako vreme postaje sve hladnije i pred zimu.

Ove nedelje, Moskva je izvela najveći napad do sada na ukrajinsku gasnu mrežu, dok su u udarima u subotu prekinuli snabdevanje električnom energijom za oko 50.000 domaćinstava u severnoj oblasti Černigiv.