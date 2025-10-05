Slušaj vest

Od otmenih barova u Soo Paolu do plaža Rija, Brazil trese panika zbog talasa trovanja navodno nepravilno proizvedenim alkoholom. Najmanje jedna osoba je potvrđeno umrla od metanolskog trovanja, dok se još 11 smrti istražuje, objavilo je ministarstvo zdravlja u petak.

U celoj zemlji zabeleženo je 11 potvrđenih i čak 102 sumnjiva slučaja, ponajviše u Sao Paolu, ali i u četiri druge savezne države i u glavnom gradu Braziliji.

Žrtve su, prema lokalnim medijima, završavale u komi ili ostajale trajno slepe nakon što su pile koktele u popularnim barovima i restoranima. Strah se brzo proširio Brazilom pa mnogi izbegavaju džin, vodku i kašasu (brazilsko alkoholno piće koje se pravi destilacijom soka od šećerne trske), osnovu nacionalnog koktela kajpirinje.

Ministar zdravstva Aleksandre Padilja apelovao je na građane da se suzdrže od ispijanja bezbojnih žestokih pića, dok policija istražuje moguće veze s organizovanim kriminalom. Ministarstvo je otvorilo krizni stožer i traži zalihe poznatih protivotrova za metanol, i u zemlji i inostranstvu.

Metanol je inače industrijska hemikalija izuzetno toksična za ljude, a ponekad se nalazi u lažnim ili loše proizvedenim alkoholnim pićima.

U Sao Paolu su pojedini barovi već zatvoreni, a vlasnici restorana samoinicijativno povlače alkohol iz ponude.

"Niko ne kupuje pića... ni ja ne želim da ih pijem. S pivom smo sigurni. Zašto rizikovati?“ izjavio je vlasnik grčkog restorana Athenas.

I dok Rio de Žaneiro zasad nema prijavljenih slučajeva, tamošnji ugostitelji preko Instagrama uveravaju goste da je njihova ponuda sigurna. Ipak, i na popularnoj plaži Ipanema vlada nepoverenje.