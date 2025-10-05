Slušaj vest

Već 17 meseci, od maja 2024. godine,Al Fašer, glavni grad Severnog Darfura, nalazi se u jednoj od najdužih urbanih opsada u savremenom ratovanju - sporom ratu iscrpljivanja koji podseća na uništenje Staljingradai izgladnjivanje Lenjingrada, spajajući obe strahote u jednom gradu, piše Gardijan.

Opsadu, koju postepeno steže paravojna grupa Snage za brzu podršku (RSF), pretvorila je grad u ruševine. Rovovi seku čitave četvrti, civili se kreću od bloka do bloka u potrazi za skloništem, a grupe za samoodbranu bore se rame uz rame sa utvrđenim garnizonima.

Al Fašer - ogledalo sudanskog rata

Tokom meseci opsade, Al Fašer je postao mikrosvet sudanskog rata - spoj starih taktika opsade i izgladnjivanja sa novim tehnologijama, dronovima i modernim oružjem koji su grad pretvorili u laboratoriju savremenog ratovanja.

Od oktobra 2024. civili su počeli da kopaju rovove po četvrtima u koje su bili primorani da se presele. Ti rovovi, duboki do ramena, sada su jedina arhitektura preživljavanja - često se pune vodom tokom kiša, ali predstavljaju jedino sklonište od granatiranja.

Noći provedene pod zemljom

Od kada su Sudanske oružane snage (SAF) ponovo zauzele Kartumu aprilu 2025, RSF je pojačao granatiranje Al Fašera.

- Od tri ili četiri ujutru, pa često do kasno u dan. Već znamo raspored. Svakog jutra se spremamo za to - kaže jedan stanovnik.

Porodice silaze u rovove pre zore i često tamo spavaju, čekajući da prođe bombardovanje.

Najsmrtonosniji period dolazi u kratkim trenucima provedenim u kretanju između kuća i rovova. Ljudi ginu dok trče da se sklone.

Jedna žena, Amal, opisuje kako je morala da vuče telo svog dede pogođenog granatom i da joj njegovo telo bude zaštita satima, dok ga nije sahranila.

- Strah se nikada ne menja. Ako izađeš napolje, znaš da će ti se nešto dogoditi - kaže Hela, mlada žena koja je uspela da pobegne.

Nove pretnje iz vazduha

Od oktobra prošle godine, dronovi su doneli novi oblik terora. Stanovnici kažu da se sada nepredvidivo kreću nebom iznad grada, šireći paniku svojim zujanjem, ne zna se da li nadgledaju ili napadaju.

Grad u klopci - glad, izolacija i smrt

RSF je izgradio zemljane bedeme i blokirao skoro sve puteve ka gradu. Samo jedan izlaz ostao je otvoren - zapadni put ka Tavili, dug oko 60 kilometara.

Putem su postavljeni kontrolni punktovi i zasede, a muškarcima i dečacima gotovo je nemoguće da pobegnu. Oni koji pokušaju rizikuju smrt.

- Kola s magarcima iz Al Fašera sada koštaju više nego novi automobil - kaže Lejla, koja je uspela da pobegne.

Jedan starac, koji je peške stigao do Taviline tampon-zone, umro je od iscrpljenosti odmah po dolasku. U tom području već se naguralo više od 400.000 raseljenih ljudi.

Glad kao oružje Posle 500 dana opsade, pijace i radnje su prazne, a grad na ivici gladi.

Hrana je nedostižna - dva kilograma prosa koštaju 100 dolara, a kilo brašna ili šećera 80 dolara, dok je prosečna mesečna plata ranije iznosila tek 70 dolara.

Oko 260.000 civila i dalje je zarobljeno u gradu, oslanjajući se na četiri zajedničke kuhinje koje vode volonteri. Kuhinje su stalno pod vatrom, a neki volonteri su poginuli.

- Preživljavam s jednim obrokom dnevno, ako uspem - kaže Omar.

Drugi dodaju da je šverc hrane postao smrtonosni rizik.

- To je sada samoubistvo - kaže Hani, bivši švercer.

Mnogi se hrane ostatkom od kikirikijevih ljuski, namenjenih stoci.

Zdravstvo u raspadu

U improvizovanim centrima, volonteri leče ranjene solju i poderanim tkaninama. U aprilu su RSF borci zauzeli glavni kamp, pri čemu je poginulo na hiljade ljudi. Nijedna zvanična humanitarna pomoć nije stigla u Al Fašer od početka opsade.

U bolnici Al Saudi, poslednjoj koja delimično funkcioniše, volonteri su primorani na surov izbor - odlučuju "ko će živeti, a ko će biti ostavljen da umre". Zbog blizine fronta, bolnica više ne prima ranjene.

Grad je u mraku i potpuno militarizovan

Stanovnici su sabijeni u tri četvrti i deo izbegličkog kampa na severozapadu grada, gde noću vlada potpuni mrak.

- Ne smeš ni cigaretu da zapališ - kaže Abdalah.

Naoružani ljudi sada šetaju ulicama, a svaka kuća oseća taj stepen militarizacije. Svi muškarci i dečaci smatraju se potencijalnim borcima.

Opsada kao politička i egzistencijalna borba

Bitka za Al Fašer evoluirala je od gradske borbe prsa u prsa do sofisticiranog rata sa modernim oružjem. Opsada više nije samo vojna, postala je politička i egzistencijalna.