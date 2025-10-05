RAT NA ULICAMA AMERIKE! Upucana žena, težak sukob demonstranata i policije! Tramp šalje GARDU, savezni sudija mu ne dozvoljava! (FOTO/VIDEO)
Američka Granična patrola pucala je u naoružanu ženu u Čikaguu subotu, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS), kada su se desetine demonstranata sukobile sa federalnim imigracionim agentima u jugozapadnom delu grada.
Incident tokom protesta
Prema saopštenju DHS-a, grupa u kojoj se nalazila žena udarila je automobilima u vozila američke Službe za imigraciju i carinsku kontrolu (ICE). U incidentu nijedan policajac nije ozbiljno povređen, piše Rojters.
Žena, američka državljanka čiji identitet nije otkriven, sama se odvezla u bolnicu, ali nije objavljeno više informacija o njenom zdravstvenom stanju.
Tokom sukoba, ICE agenti upotrebili su suzavac i gumene metke kako bi rasterali demonstrante.
Dodatne snage i reakcija američkih vlasti
Ministarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem saopštila je na mreži Iks da šalje dodatne specijalne operativne jedinice kako bi se "uspostavila kontrola" u čikaškom kvartu Brajton park.
Prema rečima pomoćnice ministarke Triše Meklaflin, žena je bila naoružana poluautomatskim oružjem.
Sukob savezne i državne vlasti
Guverner Ilinoisa Džej Bi Pricker, iz redova Demokratske stranke, izjavio je da je predsednik Donald Tramp izdao naređenje da se u grad pošalje Nacionalna garda.
- Apsolutno je skandalozno i neamerički zahtevati od guvernera da šalje vojne trupe unutar naših granica i protiv naše volje - naveo je Pricker u saopštenju.
Portparolka Bele kuće Ebigejl Džekson potvrdila je za Rojters da je Tramp odobrio raspoređivanje 300 pripadnika Nacionalne garde radi zaštite federalnih službenika i objekata.
Talas protesta širom SAD
U oblasti Čikaga već danima traju demonstracije protiv pojačanog prisustva federalnih snaga. U petak je policija došla u sukob sa stotinama demonstranata ispred ICE objekta u predgrađu Broadvjuu.
Na više mesta, demonstranti koji su sedeli na putu pokušavajući da blokiraju ICE vozila bili su silom uklonjeni uz upotrebu hemijskih sredstava i gumenih metaka, što je podsećalo na ratne scene.
Demonstranti su osudili "brutalne metode policije" koje su, prema njihovim rečima, slične onima u drugim gradovima pod upravom demokrata, uključujući Njujork, Los Anđeles, Vašington i Portland.
Sudska zabrana raspoređivanja trupa u Portlandu
U subotu je savezni sudija privremeno blokirao Trampovu odluku o slanju 200 pripadnika Nacionalne garde iz Oregona u Portland, navodeći zabrinutost zbog zloupotrebe federalne sile tokom civilnih protesta, piše AP.