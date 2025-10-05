Izraelska vojska je saopštila da je uspela da obori raketu koju su lansirali jemenski pobunjenici Huti.
DRAMA NA NEBU IZNAD IZRAELA
DIGNUTA UZBUNA, NAPADNUT IZRAEL! Sirene se oglasile u Tel Avivu i Jerusalimu, presretnuta raketa iz Jemena! (FOTO)
Slušaj vest
Izraelska vojska je danas presrela raketu ispaljenu iz Jemena, odakle pobunjenici Hutiredovno izvode napade.
- Raketu ispaljenu iz Jemena presrelo je izraelsko ratno vazduhoplovstvo - saopštila je izraelska vojska na Telegramu.
Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Huti pobunjenici, koje podržava Iran, redovno lansiraju rakete ili dronove prema Izraelu, a velika većina tih raketa bude presretnuta.
Izrael je prošlog meseca odgovorio na napade i bombardovao položaje Huta u Sani i severnoj provinciji Džaf.
Izrael gađao Jemen Foto: Printscreen/X
Vidi galeriju
Tada je ubijeno 35 i ranjena 131 osoba, podaci su jemenskih pobunjenika Huta koji kontrolišu velike delove Jemena.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
2 · Reaguj
1