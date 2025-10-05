Slušaj vest

Izraelska vojska je danas presrela raketu ispaljenu iz Jemena, odakle pobunjenici Hutiredovno izvode napade.

- Raketu ispaljenu iz Jemena presrelo je izraelsko ratno vazduhoplovstvo - saopštila je izraelska vojska na Telegramu.

Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Huti pobunjenici, koje podržava Iran, redovno lansiraju rakete ili dronove prema Izraelu, a velika većina tih raketa bude presretnuta.

Izrael je prošlog meseca odgovorio na napade i bombardovao položaje Huta u Sani i severnoj provinciji Džaf.

Izrael gađao Jemen Foto: Printscreen/X

Tada je ubijeno 35 i ranjena 131 osoba, podaci su jemenskih pobunjenika Huta koji kontrolišu velike delove Jemena.

x05 EPA Yahya Arhab.jpg
balticko-more-teretni-brod.jpg
Jemen.jpg
profimedia0848290347.jpg