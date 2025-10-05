Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se nada kako će narednih dana moći da objavi oslobađanje svih talaca iz Gaze, dok se Izrael i Hamas pripremaju za indirektne pregovore u Egiptuu ponedeljak o novom američkom planu za okončanje rata, piše AP.

Pregovori u Egiptu i ograničen rok

Netanjahu je u subotu uveče rekao da je poslao izraelsku delegaciju u Egipat kako bi "finalizovala tehničke detalje", uz napomenu da je cilj da se pregovori "završe u roku od nekoliko dana".

Međutim, naglasio je da neće biti potpunog izraelskog povlačenja iz Gaze, što Hamas dugo zahteva. Izraelska vojska, rekao je, zadržaće teritorije koje trenutno kontroliše, a Hamas će biti razoružan "diplomatskim putem ili, ako bude potrebno, vojnom silom".

Reakcije Hamasa i Trampa

Hamas je ranije saopštio da je prihvatio pojedine elemente američkog plana.

Američki predsednik Donald Tramp pozdravio je taj potez, ali upozorio da "Hamas mora brzo da deluje, ili će sve propasti".

Tramp je rekao da će primirje odmah stupiti na snagu kada Hamas potvrdi "početnu liniju povlačenja" u Gazi.

Uz objavu na društvenim mrežama, Tramp je podelio i mapu na kojoj se vidi da bi značajan deo Gaze i dalje bio otvoren za izraelske snage.

Tramp je takođe naredio Izraelu da obustavi bombardovanje Gaze. Iako su neki stanovnici Gaze primetili smanjenje intenziteta napada, bolnički izvori su saopštili da je najmanje 22 ljudi ubijeno, uključujući žene i decu.

Prva faza plana i situacija na terenu

Izraelska vojska saopštila je da se priprema za sprovođenje prve faze američkog plana i da je sada u defanzivnom položaju u Gazi.

Ipak, u izraelskom napadu na kvart Tufah u gradu Gazi poginulo je najmanje 17 osoba, a ranjeno 25, prema direktorima bolnica Al-Ahli i Šifa. Izraelska vojska je potvrdila da je ciljala člana Hamasa, ali je "izrazila žaljenje zbog civilnih žrtava".

Tramp želi kraj rata do godišnjice sukoba

Tramp nastoji da ispuni obećanje da će okončati rat i osloboditi taoce pre druge godišnjice napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Njegov plan uživa široku međunarodnu podršku, a kabinet Benjamina Netanjahua je potvrdio da je Izrael posvećen završetku sukoba.

Egipat, koji posreduje u pregovorima, saopštio je da će se u ponedeljak razgovarati o oslobađanju talaca iz Gaze i Palestinaca iz izraelskih zatvora.

Američki izaslanik Stiv Vitkof predvodiće američki tim u pregovorima, uz učešće arapskih posrednika koji pripremaju širi palestinski dijalog o budućnosti Gaze.

Šta predviđa američki plan

Prema nacrtu plana, Hamas bi u roku od tri dana oslobodio preostalih 48 talaca, od kojih se za njih 20 veruje da su živi, i odustao od vlasti nad Gazom i od oružja.

Zauzvrat, Izrael bi zaustavio ofanzivu, povukao se iz većeg dela Gaze, oslobodio stotine palestinskih zatvorenika i dozvolio ulazak humanitarne pomoći i početak obnove Gaze.

Hamas je izjavio da je spreman da preda vlast drugim palestinskim frakcijama i oslobodi taoce, ali da su drugi delovi plana predmet daljih konsultacija. Nije se izjasnio o razoružavanju.

Reakcije u Izraelu i Palestini

Bivši izraelski general Amir Avivi rekao je da Izrael može "privremeno da obustavi vatru" radi oslobađanja talaca, ali će nastaviti borbu ako Hamas ne položi oružje.

Istraživač Oded Ajlam ocenio je da Hamasove izjave "samo umekšavaju stare zahteve".

Desničarski ministri Bezalel Smotrič iItamar Ben-Gvir kritikovali su napredak plana, ali nisu zapretili napuštanjem vlade. U Tel Avivu su se, na velikom skupu podrške porodicama talaca, pojavile iskre oprezne nade.

Udruženje porodica poručilo je da je "mogućnost povratka voljenih bliža nego ikad" i apelovalo je na Trampa da nastavi da vrši pritisak "punom snagom", upozoravajući da "ekstremisti s obe strane" mogu ugroziti dogovor.

Umorni civili i humanitarna katastrofa

Na jugu Gaze, mnogi Palestinci izražavaju skepticizam i umor od rata.

- Želimo da se sporazum sprovede, da dođe do primirja - rekao je Samir Kudih iz Kan Junisa.

- Nadam se da će Hamas okončati rat, jer smo zaista iscrpljeni - dodao je Mohamed Šat.

Izraelska vojska upozorila je Palestince da ne pokušavaju da se vrate u grad Gazu, nazvavši je "opasnom borbenom zonom". Iako su tenkovi zaustavili napredovanje, granatiranja, napadi dronova se nastavljaju.

Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravlja, više od 67.000 Palestinaca poginulo je od početka rata, a oko polovine su žene i deca.