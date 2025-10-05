Slušaj vest

Pod vrhom planine Toska u Bohinju na Julijanskim Alpima u Slovenijipokrenula se lavina. Lavina je navodno odnela troje planinara. U toku je akcija spašavanja, javlja slovenski 24ur. Navodno su nestala tri hrvatska državljanina.

Akcija spađavanja je u toku, a intervenišu gorske službe spašavanja Radovljice, Bohinja i Jesenica, kao i policija. Helikopter trenutno ne može da poleti zbog loših vremenskih uslova, javlja 24ur.

- Informaciju je za 24ur.com potvrdila Policijska uprava Kranj - piše slovenski medij.

- Prema dosad poznatim informacijama, sedam hrvatskih državljana nalazilo se u Vodnikovom domu u Velom Polju. Četvoro ih je ostalo tamo, dok su trojica nastavila put uprkos lošim vremenskim uslovima. Navodno ih je odnela lavina koja se aktivirala putem - piše slovenski medij.

(Kurir.rs/24sata.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaTRESLO SE TLO U KOMŠILUKU: Zemljotres jačine 3 stepena registrovan u blizini Rogaške Slatine
shutterstock-415473103.jpg
PlanetaPRETRESENA KUĆA BIVŠEG SLOVENAČKOG MINISTRA POLICIJE: Sumnja se da je sarađivao sa kavačkim klanom
hojs-ministar-policije.jpg
PlanetaNETANJAHU NE MOŽE U SLOVENIJU: Vlada u Ljubljani proglasila premijera Izraela nepoželjnom osobom
xxx01-ap-abir-sultan.jpg
PlanetaSTRAVIČNA NESREĆA IZNAD KOPRA: Kamion udario u kuću, sve se srušilo! (FOTO/VIDEO)
2025-09-22 22_56_32-(20+) Facebook — Mozilla Firefox.png