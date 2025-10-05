Slušaj vest

Pod vrhom planine Toska u Bohinju na Julijanskim Alpima u Slovenijipokrenula se lavina. Lavina je navodno odnela troje planinara. U toku je akcija spašavanja, javlja slovenski 24ur. Navodno su nestala tri hrvatska državljanina.

Akcija spađavanja je u toku, a intervenišu gorske službe spašavanja Radovljice, Bohinja i Jesenica, kao i policija. Helikopter trenutno ne može da poleti zbog loših vremenskih uslova, javlja 24ur.

- Informaciju je za 24ur.com potvrdila Policijska uprava Kranj - piše slovenski medij.