DRAMA U SLOVENIJI! Lavina zatrpala troje Hrvata! U toku je velika akcija spasavanja! (FOTO)
Pod vrhom planine Toska u Bohinju na Julijanskim Alpima u Slovenijipokrenula se lavina. Lavina je navodno odnela troje planinara. U toku je akcija spašavanja, javlja slovenski 24ur. Navodno su nestala tri hrvatska državljanina.
Akcija spađavanja je u toku, a intervenišu gorske službe spašavanja Radovljice, Bohinja i Jesenica, kao i policija. Helikopter trenutno ne može da poleti zbog loših vremenskih uslova, javlja 24ur.
- Informaciju je za 24ur.com potvrdila Policijska uprava Kranj - piše slovenski medij.
- Prema dosad poznatim informacijama, sedam hrvatskih državljana nalazilo se u Vodnikovom domu u Velom Polju. Četvoro ih je ostalo tamo, dok su trojica nastavila put uprkos lošim vremenskim uslovima. Navodno ih je odnela lavina koja se aktivirala putem - piše slovenski medij.