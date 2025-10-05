NE MOGU HELIKOPTEROM DA SPASAVAJU HRVATE ZAGLAVLJENE U LAVINI! Hitno se oglasila slovenačka policija: "Vreme je loše, čekamo da spasioci peške stignu gore"
Slovenijuje u ranim jutarnjim satima zahvatio veoma hladan talas vremena, a snežna granica se s najviših vrhova na području Gorenjske spustila već na približno 800 metara nadmorske visine.
Mogu da potvrdim informaciju da je danas došlo do lavine i da su tri hrvatska državljana zarobljena, rekao je za 24sata Boštjan Repinc iz policije u Kranju. Kako navodi gorska služba i policija još su uvek na putu prema mestu lavine.
- Vreme je loše, helikopter ne može da leti. Videćemo šta se dogodilo, kada spasioci dođu gore - rekao je Repinc.
Prema podacima Arsa, na Kredarici je dosad palo 25 centimetara svežeg snega, na Zelenici 19 centimetara, na Voglu 17 centimetara, na Vršiču 14 centimetara i na Krvavcu 11 centimetara.
Lavina je odnela troje planinara na planini Tosk u Julijanskim Alpama, potvrdila je Gorska spasilačka služba Slovenije (GRZS)
Iz Policijske uprave Kranj su rekli da je lavina odnela troje hrvatskih državljana. Na planinu je krenula grupa od sedam osoba, od kojih su četiri ostale u Vodnikovom domu u Velom Polju, a troje su krenule dalje prema Tosku.