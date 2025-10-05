Slušaj vest

Slovenijuje u ranim jutarnjim satima zahvatio veoma hladan talas vremena, a snežna granica se s najviših vrhova na području Gorenjske spustila već na približno 800 metara nadmorske visine.

Mogu da potvrdim informaciju da je danas došlo do lavine i da su tri hrvatska državljana zarobljena, rekao je za 24sata Boštjan Repinc iz policije u Kranju. Kako navodi gorska služba i policija još su uvek na putu prema mestu lavine.

- Vreme je loše, helikopter ne može da leti. Videćemo šta se dogodilo, kada spasioci dođu gore - rekao je Repinc.

Prema podacima Arsa, na Kredarici je dosad palo 25 centimetara svežeg snega, na Zelenici 19 centimetara, na Voglu 17 centimetara, na Vršiču 14 centimetara i na Krvavcu 11 centimetara.

Lavina je odnela troje planinara na planini Tosk u Julijanskim Alpama, potvrdila je Gorska spasilačka služba Slovenije (GRZS)