Najmanje pet osoba je poginulo danas u ruskim napadima na ukrajinske regione Zaporožje i Lavov, saopštile su lokalne vlasti. Zbog napada je susedna Poljskamobilisala avione i kopnene sisteme.

Ruski napad na Ukrajinu Foto: screenshot X

U Lavovu, regionu koji je pošteđen više od drugih oblasti od početka rata 2022. godine, četiri osobe su poginule, a šest je ranjeno, rekao je guverner Maksim Kozicki na Telegramu.

Gradonačelnik Andrij Sadovi rekao je da se industrijski kompleks zapalio usled napada, u kojem su pogođene i stambene zgrade. Još jedan industrijski pogon je bio meta u Viničkoj oblasti (centralno-zapad region), izvestila je lokalna zvaničnica Natalija Zabolotna.

U Zaporožjuje jedna osoba poginula, a 10 ih je ranjeno, rekao je regionalni guverner Ivan Fedorov. Električna infrastruktura je posebno pogođena, što je izazvalo nestanak struje.

Struja je nestala i u u severnoj Černigovskoj oblasti, gde su pogođeni poslovni objekti i jedna stambena zgrada, kao i električna infrastruktura, rekao je guverner Vjačeslav Čaus.

Nekoliko osoba je ranjeno i u napadima na gradove nedaleko od istočnog fronta.

Poljske oružane snage su saopštile da su rasporedile avione i da stavljaju kopnenu odbranu u stanje pripravnosti kako bi zaštitile vazdušni prostor zemlje, posebno u regionima bliže Ukrajini.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

