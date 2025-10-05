Slušaj vest

Britanska policija saopštila je danas da požar koji je oštetio džamiju u južnom delu Engleskeu subotu uveče tretira kao "zločin iz mržnje", a to se dogodilo tri dana posle napada ispred sinagoge u Mančesteru u kojem su dve osobe poginule, a tri teško povređene.

Glavni ulaz u džamiju, koja se nalazi u priobalnom gradu Pisheven, oštećen je u požaru sumnjivog porekla, zajedno sa vozilom parkiranim ispred. U tom incidentu nije bilo povređenih.

- Razumemo zabrinutost i uticaj koji će ovo imati na muslimansku zajednicu - navela je policija.

- Prisustvo policije je već pojačano na licu mesta i raspoređene su dodatne patrole kako bi se zaštitila druga mesta bogosluženja u regionu - navodi se u saopštenju.

Taj požar dolazi tri dana posle napada ispred sinagoge u Mančesteru, na severu Engleske.

Napadač Džihad al Šami, 35-godišnji Britanac sirijskog porekla, udario je automobilom u ljude ispred zgrade pre nego što je nožem napao nekoliko vernika.