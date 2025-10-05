NAPADNUTA DŽAMIJA U ENGLESKOJ! Objavljeni dramatični snimci, muslimani besni, policija poručuje: "Ovo je zločin iz mržnje" (FOTO/VIDEO)
Britanska policija saopštila je danas da požar koji je oštetio džamiju u južnom delu Engleskeu subotu uveče tretira kao "zločin iz mržnje", a to se dogodilo tri dana posle napada ispred sinagoge u Mančesteru u kojem su dve osobe poginule, a tri teško povređene.
Glavni ulaz u džamiju, koja se nalazi u priobalnom gradu Pisheven, oštećen je u požaru sumnjivog porekla, zajedno sa vozilom parkiranim ispred. U tom incidentu nije bilo povređenih.
- Razumemo zabrinutost i uticaj koji će ovo imati na muslimansku zajednicu - navela je policija.
- Prisustvo policije je već pojačano na licu mesta i raspoređene su dodatne patrole kako bi se zaštitila druga mesta bogosluženja u regionu - navodi se u saopštenju.
Taj požar dolazi tri dana posle napada ispred sinagoge u Mančesteru, na severu Engleske.
Napadač Džihad al Šami, 35-godišnji Britanac sirijskog porekla, udario je automobilom u ljude ispred zgrade pre nego što je nožem napao nekoliko vernika.
Muškarac, kojeg je policija ubila na licu mesta, "možda je bio pod uticajem radikalne islamističke ideologije", navelo je policijsko odeljenje zaduženo za borbu protiv terorizma.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)