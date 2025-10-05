Slušaj vest

Britanska policija saopštila je danas da požar koji je oštetio džamiju u južnom delu Engleskeu subotu uveče tretira kao "zločin iz mržnje", a to se dogodilo tri dana posle napada ispred sinagoge u Mančesteru u kojem su dve osobe poginule, a tri teško povređene.

Napadnuta džamija u Engleskoj. Nepoznata osoba je podmetnula požar, a policija je napad okarakterisala kao "zločin iz mržnje". Foto: screenshot YT/SussexNews

Glavni ulaz u džamiju, koja se nalazi u priobalnom gradu Pisheven, oštećen je u požaru sumnjivog porekla, zajedno sa vozilom parkiranim ispred. U tom incidentu nije bilo povređenih.

- Razumemo zabrinutost i uticaj koji će ovo imati na muslimansku zajednicu - navela je policija.

- Prisustvo policije je već pojačano na licu mesta i raspoređene su dodatne patrole kako bi se zaštitila druga mesta bogosluženja u regionu - navodi se u saopštenju.

Taj požar dolazi tri dana posle napada ispred sinagoge u Mančesteru, na severu Engleske.

Mančester Foto: Jake Lindley/Story Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / AFP / Profimedia, Jake Lindley/Story Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / AFP / Profimedia

Napadač Džihad al Šami, 35-godišnji Britanac sirijskog porekla, udario je automobilom u ljude ispred zgrade pre nego što je nožem napao nekoliko vernika.

Muškarac, kojeg je policija ubila na licu mesta, "možda je bio pod uticajem radikalne islamističke ideologije", navelo je policijsko odeljenje zaduženo za borbu protiv terorizma.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaOBJAVLJENA IMENA UBIJENIH U MANČESTERU! Rabin sprečio napadača da uđe u sinagogu! Mere bezbednosti na najvišem nivou posle terorističkog napada! (FOTO/VIDEO)
manč.jpg
PlanetaLIKVIDIRAN NAPADAČ IZ MANČESTERA! Odjeknula snažna eksplozija, uhapšena dvojica muškaraca! Jevrejska škola pod jakim merama obezbeđenja! (FOTO/VIDEO)
profimedia-1042701141.jpg
PlanetaOVO JE NAPADAČ IZ MANČESTERA! Hteo da provali u sinagogu i da je DIGNE U VAZDUH! Policija i građani u zadnji čas sprečili POKOLJ većih razmera! (FOTO/VIDEO)
napadac.jpg
PlanetaDVOJE MRTVIH U NAPADU U MANČESTERU! Policija ubila napadača?! Krv je na sve strane ispred sinagoge (FOTO)
mančester+.jpg