ŽESTOKA PRETNJA TRAMPA: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem!
Kako je izjavio, to će se dogoditi ako palestinska militantna grupa bude odbila da preda vlast i kontrolu nad Gazom.
- Potpuno uništenje! - rekao je Tramp, odgovarajući na pitanje putem SMS poruke šta će se desiti sa planom Bele kuće o prekidu vatre od 20 tačaka ako Hamas bude insistirao da ostane na vlasti.
Na pitanje da li izraelski premijer Benjamin Netanjahu podržava prekid bombardovanja Gaze i širu viziju SAD, Tramp je za CNN odgovorio: "Da, Bibi je za".
Američki lider je dodao da će uskoro biti poznato da li je Hamas zaista posvećen miru.
- Saznaćemo. Samo vreme će pokazati - odgovorio je Tramp.
On je dodao da se nada da će njegov predlog o prekidu vatre postati stvarnost i naglasio da vredno radi na tome da se to postigne.
Republikanski senator Lindzi Grejem je prethodno ocenio da je Hamas efikasno odbacio plan insistirajući na "nerazoružavanju, držanju Gaze pod palestinskom kontrolom i vezivanju oslobađanja talaca za pregovore".
