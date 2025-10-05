Slušaj vest

Kako je izjavio, to će se dogoditi ako palestinska militantna grupa bude odbila da preda vlast i kontrolu nad Gazom.

- Potpuno uništenje! - rekao je Tramp, odgovarajući na pitanje putem SMS poruke šta će se desiti sa planom Bele kuće o prekidu vatre od 20 tačaka ako Hamas bude insistirao da ostane na vlasti.

Na pitanje da li izraelski premijer Benjamin Netanjahu podržava prekid bombardovanja Gaze i širu viziju SAD, Tramp je za CNN odgovorio: "Da, Bibi je za".

Američki lider je dodao da će uskoro biti poznato da li je Hamas zaista posvećen miru.

- Saznaćemo. Samo vreme će pokazati - odgovorio je Tramp.

On je dodao da se nada da će njegov predlog o prekidu vatre postati stvarnost i naglasio da vredno radi na tome da se to postigne.

