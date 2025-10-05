Slušaj vest

Incidenti su se odigrali u subotu uveče, a Agencija za sprovođenje zakona Južne Karoline (SLED) potvrdila je da je žena poginula u jednoj od pucnjava.

Vlasti su takođe potvrdile da je muškarac ranjen u drugoj pucnjavi i da je trenutno hospitalizovan, dok njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.

Zvaničnici su u saopštenju naveli da ne veruju da su dve pucnjave međusobno povezane, ali istraga je i dalje u toku.

Univerzitet je u subotu uveče izdao upozorenje o blokadi kampusa nakon što su se začuli pucnji u blizini studentskog smeštajnog objekta u sklopu univerziteta.

Osobe koje nisu sa kampusa zamoljene su da napuste univerzitetski prostor dok se situacija razvijala.

"Kampus Državnog univerziteta Južne Karoline je zatvoren nakon pucnjave“, navedeno je u upozorenju na sajtu univerziteta u Oranžbergu.

Otkazan koncert

„Koncert povodom Homecoming-a, koji je bio planiran za večeras, je otkazan. Ako niste student univerziteta, molimo vas da ne pokušavate da dođete na kampus.

Služba javne bezbednosti zatražila je od državne agencije za sprovođenje zakona da sprovede istragu.“

Predsednik Državnog univerziteta Južne Karoline, Aleksander Konjers, rekao je u saopštenju:

„Upućujemo naše najdublje saučešće porodici i voljenima mlade žene koja je izgubila život, kao i svima koji su pogođeni ovim događajem.

U potpunosti sarađujemo sa organima za sprovođenje zakona dok oni istražuju ove besmislene činove nasilja.