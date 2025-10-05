Slušaj vest

Jedna beba je teško povređena nakon što je radnica restorana slučajno prosula vrući čaj sa poslužavnika po njoj, dok je beba bila u kolicima u navedenom ugostiteljskom objektu.

Naime, kako navode mediji, beba je helikopterom prebačena u atinsku bolnicu, gde se nalazi od juče, a konobarica je uhapšena.

Prema ERT-u, mlada žena je slučajno prolila vrući napitak na bebu, koju su roditelji stavili u kolica.

Beba je prvobitno odvedena u bolnicu u Mitilini. Tamo joj je pružena prva pomoć i procenjeno je da joj je potrebna specijalizovana nega.

Zbog ozbiljnosti situacije, beba je helikopterom prebačena u bolnicu u Atinu, gde nastavlja da prima specijalizovanu medicinsku negu. Lekari procenjuju njegovo zdravstveno stanje i prate tok njegovog oporavka.

Zaposlena je prvobitno uhapšena, a zatim pušten po nalogu tužioca.