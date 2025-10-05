KONOBARICA SLUČAJNO PROSULA VRUĆI ČAJ PO BEBI! Horor u restoranu: Mališan helikopterom prebačen u bolnicu, doktori POKUŠAVAJU da mu spasu život!
Jedna beba je teško povređena nakon što je radnica restorana slučajno prosula vrući čaj sa poslužavnika po njoj, dok je beba bila u kolicima u navedenom ugostiteljskom objektu.
Naime, kako navode mediji, beba je helikopterom prebačena u atinsku bolnicu, gde se nalazi od juče, a konobarica je uhapšena.
Prema ERT-u, mlada žena je slučajno prolila vrući napitak na bebu, koju su roditelji stavili u kolica.
Beba je prvobitno odvedena u bolnicu u Mitilini. Tamo joj je pružena prva pomoć i procenjeno je da joj je potrebna specijalizovana nega.
Zbog ozbiljnosti situacije, beba je helikopterom prebačena u bolnicu u Atinu, gde nastavlja da prima specijalizovanu medicinsku negu. Lekari procenjuju njegovo zdravstveno stanje i prate tok njegovog oporavka.
Zaposlena je prvobitno uhapšena, a zatim pušten po nalogu tužioca.
Dvadesetogodišnjakinja je optužen za kršenje člana 314 Krivičnog zakonika, u vezi sa "Telesnim povredama iz nehata". Preliminarnu istragu o uzrocima incidenta sprovodi Centralna lučka uprava Mitilene.
(Kurir.rs/Protothema.gr)