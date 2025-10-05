Slušaj vest

Spasilačke operacije su u toku danas kako bi se omogućio pristup kampovima na istočnim padinama Mont Everesta u Tibetu, gde je gotovo 1.000 ljudi ostalo zarobljeno zbog jake mećave.

Stotine meštana i spasilačkih timova upućene su u to područje kako bi uklonile snežne nanose koji blokiraju puteve ka kampovima, koji se nalaze na nadmorskoj visini većoj od 4.900 metara, preneli su kineski državni mediji.

Prema navodima Jimu News, deo turista koji su se nalazili na planini već je uspešno evakuisan.

Sneg je počeo da pada u petak uveče i nastavio je da veje tokom cele subote, navodi se u saopštenjima zvaničnih naloga turističke kompanije okruga Tingri na platformi WeChat. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, prodaja karata i ulazak u panoramsko područje Everesta privremeno su obustavljeni.

S druge strane granice, u Nepalu, obilne padavine izazvale su klizišta i bujične poplave koje su blokirale puteve, srušile mostove i od petka usmrtile najmanje 47 ljudi, saopštila je policija.

Najteža situacija je u istočnom okrugu Ilam, koji se graniči sa Indijom, gde je u odvojenim klizištima stradalo 35 osoba. Devetoro ljudi vodi se kao nestalo nakon što su ih odneli poplavni talasi, dok su još tri osobe nastradale usled udara groma na drugim lokacijama u zemlji.