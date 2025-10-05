STIGLE STRAŠNE VESTI NAKON ŠTO JE LAVINA ZATRPALA TROJICU HRVATA! Jedan pronađen mrtav, prekida se potraga za ostalima! (FOTO/VIDEO)
Tokom zahtevne operacije potrage i spasavanja, jedan planinar je pronađen bez znakova života.
Dva planinara se i dalje vode kao nestala, ali je potraga za sada obustavljena zbog izuzetno opasnih uslova.
Potraga će biti nastavljena u ponedeljak ujutru.
Podsetimo, Sloveniju je u ranim jutarnjim satima zahvatio veoma hladan talas vremena, a snežna granica se s najviših vrhova na području Gorenjske spustila već na približno 800 metara nadmorske visine.
Spasilačka akcija je počela odmah, a uslovi su bili izuzetno teški.
Kiša, sneg i povećan rizik od novih lavina dodatno je otežavao posao spasiocima, koji su se peške probijali do područja lavine.
Oko 70 spasilaca je na terenu i pretražuje područje, a u pomoć stiže i vojni helikopter koji će pregledati tlo iz vazduha,
Lavina je odnela troje planinara na planini Tosk u Julijanskim Alpima, potvrdila je ranije Gorska spasilačka služba Slovenije (GRZS).
(Kurir.rs/24ur.com)