Tokom zahtevne operacije potrage i spasavanja, jedan planinar je pronađen bez znakova života.

Dva planinara se i dalje vode kao nestala, ali je potraga za sada obustavljena zbog izuzetno opasnih uslova.

Potraga će biti nastavljena u ponedeljak ujutru.

Podsetimo, Sloveniju je u ranim jutarnjim satima zahvatio veoma hladan talas vremena, a snežna granica se s najviših vrhova na području Gorenjske spustila već na približno 800 metara nadmorske visine.

Lavina zatrpala trojicu Hrvata u Sloveniji Foto: Facebook/Gorska Reševalna Zveza Slovenije

Spasilačka akcija je počela odmah, a uslovi su bili izuzetno teški.

Kiša, sneg i povećan rizik od novih lavina dodatno je otežavao posao spasiocima, koji su se peške probijali do područja lavine.

Oko 70 spasilaca je na terenu i pretražuje područje, a u pomoć stiže i vojni helikopter koji će pregledati tlo iz vazduha,

Lavina je odnela troje planinara na planini Tosk u Julijanskim Alpima, potvrdila je ranije Gorska spasilačka služba Slovenije (GRZS).

(Kurir.rs/24ur.com)

