Oni su pozvali holandsku vladu da zauzme čvršći stav o izraelskom ratu u Gazi.

Organizatori su procenili da se oko 250.000 ljudi pridružilo demonstracijama, što je potvrdila lokalna policija.

Većina demonstranata nosila je crveno kako bi pokazala podršku simboličnoj „crvenoj liniji“ protiv izraelske opsade Gaze.

„Marš crvene linije“ usledio je nakon sličnog masovnog protesta održanog u Hagu u maju i planiran je nedeljama pre nego što je američki predsednik Donald Tramp objavio svoj plan za okončanje rata.

Demonstranti svih uzrasta su se, hrabro pod jakom kišom, pridružili šest kilometara dugom maršu ulicama holandske prestonice, mašući palestinskim zastavama, skandirajući „Slobodna, slobodna Palestina“ i držeći transparente na kojima je pisalo „Sramota za Izrael!“ i „Nismo slobodni dok Gaza ne bude slobodna“.

„Došli smo ovde da osudimo sve što se dešava u Gazi“, rekla je Emilija Rivero (27), koja je doputovala iz Utrehta. „Osećam da je ovo najmanje što možemo da učinimo nakon što smo videli užase u Gazi“, dodala je.

Organizatori su rekli da holandska vlada ne čini dovoljno da spreči Izrael da počini ratne zločine u Gazi i pozvali političare da deluju, nešto više od tri nedelje pre nego što se u Holandiji održavaju opšti izbori 29. oktobra.

Političari podeljeni

Izrael odbacuje optužbe za genocid kao neosnovane i tvrdi da su njegove operacije u Gazi čista samoodbrana i da su usmerene protiv militanata Hamasa koji su napali Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Od majskog skupa, holandska vlada je postepeno menjala svoj stav o Izraelu. U julu je uvela zabranu putovanja dvojici krajnje desničarskih izraelskih ministara, optužujući ih da podstiču nasilje nad Palestincima i pozivaju na „etničko čišćenje“ Gaze.