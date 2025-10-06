Slušaj vest

Vlasti Poljske istražuju ostatke objekta koji podseća na dron, pronađene na istoku zemlje oko 100 kilometara od glavnog grada Varšave.

Policija je saopštila da su objekat i okolno područje obezbeđeni i da su o pronalasku obavešteni Vojna policija i lokalni tužilac.

Takođe su pozvali javnost da odmah prijavi sve slične neidentifikovane predmete, prenosi TVP World.

Poljska je u stanju visoke pripravnosti zbog upada ruskih dronova u njen vazdušni prostor u septembru.

Oko 20 dronova je uletelo u Poljsku tokom velikog ruskog vazdušnog napada na Ukrajinu, a neki su prešli stotine kilometara od granice.

Neke od njih su oborili NATO avioni, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Kurir.rs/Telegraf

