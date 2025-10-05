Slušaj vest

Dve šesnaestogodišnje devojčice uhapšene su u ruskom gradu Jakutsku, zbog sumnje da su počinile ubistvo majke i brata jedne od njih, saopštio je Istražni komitet Ruske Federacije za republiku Jakutiju.

U petak, 3. oktobra tela žene (40) i njenog sina (11) pronađena su u stanu, a izvor blizak istrazi rekao je da je ćerka žrtve jedna od tinejdžerki koje su osumnjičene za njihovo ubistvo.

Prema izvoru, žrtve su supruga i sin Save Mihajlova, pripadnika Specijalnih vojnih snaga koji je preminuo 2023. godine u bolnici u Sankt Peterburgu.

"Mila ćerka", "naša princeza", "glavna u porodici" - tako je s ljubavlju i ponosom o svojoj 16-godišnjoj ćerki govorila ubijena Valerija Protapopova.

Četrdesetogodišnja žena iz Jakutije imala je dvoje dece - mlađeg sina Ljošu (11) i stariju ćerku Nastju (16). U porodici je sve bilo dobro do određenog trenutka - u novembru 2023. godine preminuo je Sava, Valerijin suprug.

Sava i Valerija upoznali su se u aprilu 2002. godine, kada je on bio maturant, a ona učenica desetog razreda. Mladić je pozvao devojku u seosku čajdžinicu na piroške i šolju mleka. Tako je počelo njihovo prijateljstvo koje je preraslo u ljubav.

Posle škole Sava je Valeriji pisao pisma, ali mu ona dugo nije uzvraćala pažnju. Nakon tri godine udvaranja i zaklinjanja na ljubav, srce lepotice je omekšalo.

Prosidba je u porodici postala legenda - Sava je zaprosio Valeriju tokom vađenja krompira na velikom polju. U decembru 2007. godine venčali su se na raskošnoj svadbi u Vilujskoj oblasti, kojoj je prisustvovalo više od 300 gostiju.

Sava i Valerija doslovno su disali jedno za drugo. Ubrzo posle venčanja rodilo im se prvo dete - ćerka Nastja. Devojčica je od malih nogu pokazivala sklonost ka umetnosti - pravila je rukotvorine, išla u dramske sekcije, bavila se sinhronizacijom crtanih filmova i mnogim drugim stvarima.

Roditelji su je obasipali ljubavlju. Iako su je ponekad razmazili, majka ju je smatrala pravom pomoćnicom; devojčica je bila lepo vaspitana. Kako je sama Valerija pričala, ćerka je od detinjstva volela životinje i želela da postane veterinar, a roditelji su je u tome podržavali.

Deca imala invaliditet

Nekoliko godina kasnije, paru se rodio sin Ljoša.

Kasnije, tokom izborne kampanje 2023. godine, otkriveno je da deca imaju invaliditet, što je objavio bivši poslanik Il Tumen parlamenta, Inokentij Romanov. Tačna priroda bolesti nije poznata, ali je mlađi sin Valerije često boravio u Republičkom rehabilitacionom centru za decu i adolescente sa invaliditetom.

Glava porodice, Sava Mihajlov, rođen je 1984. godine u selu Betjung, u Vilujskoj oblasti. Još u školi pokazivao je liderske sposobnosti.

Završio je Jakutski državni univerzitet, smer biolog-geograf, a kasnije i Dalekoistočnu akademiju državne službe, smer „Državna i opštinska uprava“.

Tokom karijere, napredovao je od načelnika odeljenja za omladinsku politiku u Vilujskoj oblasti do zamenika predsednika Državne službe za zapošljavanje Jakutije. Godine 2022. otišao je kao dobrovoljac u rat.

Valerija je ćerki dopuštala da sama bira čime želi da se bavi.

Zajedno sa bratom vodio je kanal na popularnoj video-platformi, gde su objavljivali snimke „raspakivanja“, degustacija i svojih nastupa. Poslednji video objavljen je pre dve godine, upravo kada je umro Sava.

Drugarica negira krivicu

Od tada je i na Valerijinim društvenim mrežama bilo manje objava sa ćerkom. Izgledalo je kao da su se Nastja i Valerija udaljile, iako su ranije imale svoje „ženske dane“, kada su zajedno išle u kupovinu, u kafiće, uživale u društvu jedna druge i razgovarale o svemu.

Valerija je više puta na društvenim mrežama pisala o tome da se deca menjaju kada postanu tinejdžeri i da roditelji to moraju prihvatiti filozofski. Međutim, nikada nije pomenula da ima bilo kakvih ozbiljnih problema sa svojom ćerkom.

Prema nekim podacima, drugarica ćerke negira svoju krivicu. Nakon razgovora sa advokatom i roditeljima, rekla je da nema nikakve veze sa ubistvom.

Postoji verzija prema kojoj su dve devojke sebe smatrale izopštenima i navodno su se u poslednje vreme ponašale agresivno.

Na mestu zločina pronađeni su čekić i jakutski nož.