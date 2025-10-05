Slušaj vest

Oni su se nalazili u vozu koji je krenuo iz Kijeva ka poljskoj granici, u povratku iz misije Evropskog pokreta za nenasilnu akciju (MEAN).

Italijanska agencija navodi da je bombardovanje počelo nakon tri sata putovanja iz Kijeva u oblasti Žitomira, koje se nastavilo u Lavovu eksplozijama i artiljerijskom vatrom koja se čula iz voza.

U Harkovu je MEAN održao desetine sastanaka sa ukrajinskim civilnim društvom kako bi razvio projekte koji se bave stvarnim potrebama stanovništva, a nakon toga je bio odlučan da nastavi "uprkos maloj udaljenosti od ruske granice".

"Ukrajina brani svet već 1.320 dana. Stajaćemo uz njih koliko god bude potrebno", rekao je jedan od portparola MEAN-a Marko Bentivolji.

Misiju je pratio i apostolski nuncije, koji je, zajedno sa katoličkim biskupom, grkokatoličkim biskupom i pravoslavnim predstavnicima, učestvovao u molitvi na groblju branilaca Harkova i sećanje na sve žrtve rata.

