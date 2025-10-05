PREŽIVEO DVA DANA NA DŽET SKIJU USRED MORA! Muškarac (27) se držao grčevito bez hrane i vode, a onda uočio nešto što mu je spasilo život: Uradio OVO (VIDEO)
Skoro 38 sati, ni kopno ni spasavanje nisu bili na vidiku. Samo ogromno more, talasi i vrelo sunce. Ali jedan mladić se držao nade – i svog džet skija, na kojem je plutao Atlantikom dve noći!
Čudom, Lajonel Ramirez Koljado (27) je preživeo ovu muku kod Gran Kanarije. Trećeg dana potrage, spasilački tim je pronašao potpuno iscrpljenog Španca usred okeana.
U mraku je motor iznenada otkazao
Prema rečima spasilaca, čovek je bio na motornom čamcu sa prijateljima u ponedeljak uveče u blizini grada Huan Grande na jugu Kanarskog ostrva. Džet ski je bio pričvršćen za čamac užetom, koje se iznenada olabavilo. Koljado je skočio za njim i obećao prijateljima da će ga pratiti do obale. Ali nije došao.
Izgleda da se džet ski pokvario! Dvadesetsedmogodišnjak je bio zaglavljen u mraku na olujnom moru, plutajući sve dalje i dalje. Ostatak grupe je čekao na dogovorenom mestu sastanka na obali i brzo je posumnjao da nešto nije u redu. Oko 23 časa upućen je hitan poziv.
Trećeg dana je mahnuo avionu
Uprkos odmah potrazi, nestali čovek nije pronađen te večeri. Koljado se hrabro držao, ali mu niko nije pritekao u pomoć sledećeg jutra.
Pala je još jedna noć, u kojoj je izdržao noć na svom jet skiju.
- Trećeg dana, avion je uočio mladića 15 nautičkih milja (skoro 30 kilometara) jugozapadno od Arginegina - objasnila je španska pomorska služba spasavanja Salvamento Maritimo.
U sredu popodne, Koljado je konačno čamcem izvukao na obalu. Iznenađujuće, spasioci su rekli: "Činilo se da je u dobrom zdravstvenom stanju, žaleći se samo na blagi bol u grudima od ležanja na trupu jet skija." Takođe je bio dehidriran i imao je opekotine od sunca.
Nakon spasavanja, želeo je da gleda Netfliks
Njegova porodica ga je dočekala sa olakšanjem i radošću.
- Rekla sam vam. Držao se za džet ski i zato se nije udavio - rekla je njegova majka dnevnim novinama Canarias 7.
Njen sin verovatno ne želi ponovo uskoro sam da izađe na more. Ubrzo nakon što je ponovo stao na noge, rekao je da prvo želi da gleda Netfliks.
Kurir.rs/Bild