Žrtve su 70-godišnji vlasnik kampa i muškarac star između 50 i 55 godina. Policija traga za mladim osumnjičenim, za koga se, prema prvim informacijama, sumnja da bi mogao biti i maloletan.

Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni je ušao u recepciju oko 20:30 časova i pitao da li imaju slobodnu sobu za izdavanje. Kada mu je zahtev odbijen, izvadio je oružje - najverovatnije sačmaricu - i pucao u vlasnika i zaposlenog.

Obojica su pronađena mrtva, prekrivena krvlju na mestu događaja, nakon čega je napadač pobegao.

Prema informacijama iz istrage, između žrtava je postojao lični odnos, dok postoje i indicije da je osumnjičeni poznavao vlasnika i drugu žrtvu. Isti muškarac koji je ubijen već je ranjen u julu ove godine, ali je tada tvrdio da se ni sa kim nije posvađao.

Istragu vodi Odeljenje za krivične istrage i gonjenje Mesenije, posebno tim za ubistva.