To je predviđeno planom američkog predsednika Donalda Trampa za rešavanje sukoba u Gazi.

"Mahmud Mardavi je opovrgao lažne tvrdnje televizije Al Hadat i niza drugih medija u vezi sa napretkom pregovora o prekidu vatre u Pojasu Gaze i stavom pokreta po pitanju predaje oružja", navodi se u saopštenju koje je objavljeno na Telegram kanalu Hamasa, prenosi TAŠ.

On je kazao da "ove izjave nemaju nikakvog osnova i da su usmerene na diskreditovanje stava Hamasa i obmanjivanje javnosti".

Ranije danas su saudijski televizijski kanali Al Arabija i Al Hadat, pozivajući se na izvore, preneli da je Hamas obavestio Sjedinjene Američke Države o prihvatanju pokreta da položi oružje.

Bela kuća je 29. septembra predstavila "sveobuhvatni plan" američkog predsednika koji je usmeren na rešavanje sukoba u Gazi.

Dokument se sastoji od 20 tačaka, a u njemu se, između ostalog, poziva na uspostavljanje privremene spoljne uprave u palestinskoj enklavi i raspoređivanje međunarodnih snaga.

Izrael je objavio da se slaže sa ovim planom.

