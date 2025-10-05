PREOKRET UOČI PREGOVORA U EGIPTU: Hamas demantovao da će Trampov plan biti sproveden u delo, ništa od predaje oružja! (FOTO)
To je predviđeno planom američkog predsednika Donalda Trampa za rešavanje sukoba u Gazi.
"Mahmud Mardavi je opovrgao lažne tvrdnje televizije Al Hadat i niza drugih medija u vezi sa napretkom pregovora o prekidu vatre u Pojasu Gaze i stavom pokreta po pitanju predaje oružja", navodi se u saopštenju koje je objavljeno na Telegram kanalu Hamasa, prenosi TAŠ.
On je kazao da "ove izjave nemaju nikakvog osnova i da su usmerene na diskreditovanje stava Hamasa i obmanjivanje javnosti".
Ranije danas su saudijski televizijski kanali Al Arabija i Al Hadat, pozivajući se na izvore, preneli da je Hamas obavestio Sjedinjene Američke Države o prihvatanju pokreta da položi oružje.
Bela kuća je 29. septembra predstavila "sveobuhvatni plan" američkog predsednika koji je usmeren na rešavanje sukoba u Gazi.
Dokument se sastoji od 20 tačaka, a u njemu se, između ostalog, poziva na uspostavljanje privremene spoljne uprave u palestinskoj enklavi i raspoređivanje međunarodnih snaga.
Izrael je objavio da se slaže sa ovim planom.
Hamas je 3. oktobra podneo posrednicima svoj odgovor na Trampov predlog, u kome je izrazio spremnost da oslobodi sve žive izraelske taoce i preda tela poginulih.
(Kurir.rs/TASS)