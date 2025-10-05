To je predviđeno planom američkog predsednika Donalda Trampa za rešavanje sukoba u Gazi.

"Mahmud Mardavi je opovrgao lažne tvrdnje televizije Al Hadat i niza drugih medija u vezi sa napretkom pregovora o prekidu vatre u Pojasu Gaze i stavom pokreta po pitanju predaje oružja", navodi se u saopštenju koje je objavljeno na Telegram kanalu Hamasa, prenosi TAŠ.

On je kazao da "ove izjave nemaju nikakvog osnova i da su usmerene na diskreditovanje stava Hamasa i obmanjivanje javnosti".

Ranije danas su saudijski televizijski kanali Al Arabija i Al Hadat, pozivajući se na izvore, preneli da je Hamas obavestio Sjedinjene Američke Države o prihvatanju pokreta da položi oružje.

Bela kuća je 29. septembra predstavila "sveobuhvatni plan" američkog predsednika koji je usmeren na rešavanje sukoba u Gazi.

Trampov govor u UN Foto: Evan Vucci/AP, Richard Drew/AP, Yuki Iwamura/AP

Dokument se sastoji od 20 tačaka, a u njemu se, između ostalog, poziva na uspostavljanje privremene spoljne uprave u palestinskoj enklavi i raspoređivanje međunarodnih snaga.

Izrael je objavio da se slaže sa ovim planom.

Rat Izraela i Hamasa Foto: AP Abdel Kareem Hana

Hamas je 3. oktobra podneo posrednicima svoj odgovor na Trampov predlog, u kome je izrazio spremnost da oslobodi sve žive izraelske taoce i preda tela poginulih.

Nova runda indirektnih pregovora između Izraela i Hamasa održaće se sutra u Egiptu.

(Kurir.rs/TASS)

donald tramp.jpg
x EPA Will Oliver Pool.jpg
profimedia-1034565314.jpg
x12 EPA Will Oliver Pool.jpg