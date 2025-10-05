Stotine penjača zaglavljenih u mećavi blizu istočne strane Mont Everesta u Tibetu spasili su spasioci, javili su kineski državni mediji, nakon što su neobično jake sneg i kiša pogodile Himalaje.

U nedelju je 350 penjača stiglo do grada Kudang, dok je komunikacija uspostavljena sa više od 200 preostalih penjača, izvestio je CCTV.

Posetioci udaljene doline Karma, koja vodi do istočne strane Kangšung Everesta, ove nedelje su bili u stotinama, koristeći osmodnevni nacionalni praznik Kine.

Svedočanstva spasenih penjača

- Bilo je tako vlažno i hladno u planinama, a hipotermija je bila stvarna opasnost - rekao je Čen Gešuang, koji je bio deo 18-članog penjačkog tima koji je stigao do Kudanga.

- Vreme ove godine nije normalno. Vodič je rekao da nikada nije naišao na ovakvo vreme u oktobru. I sve se dogodilo tako iznenada - rekao je Čen za Rojters.

Sneg u dolini, koja se nalazi na 4.200 metara nadmorske visine, počeo je da pada u petak uveče i nastavio je da pada tokom cele subote.

Preostali planinari će stići u Kuadang sa spasiocima koje je organizovala lokalna samouprava, izvestio je CCTV.

Stotine lokalnih seljana i spasilačkih timova raspoređeno je kako bi pomoglo u čišćenju snega koji je blokirao pristup području, gde je blizu 1.000 ljudi bilo zarobljeno, prema ranijem izveštaju Jimu News.

Katastrofe u susednom Nepalu

Južno od Tibeta u Nepalu, obilne kiše su izazvale klizišta i bujične poplave koje su blokirale puteve, odnele mostove i ubile najmanje 47 ljudi od petka.

Više od 35 ljudi je poginulo u odvojenim klizištima u istočnom okrugu Ilam koji se graniči sa Indijom. Devet ljudi je nestalo nakon što ih je odnela poplavna voda, a još tri osobe su poginule od udara groma u drugim delovima zemlje.