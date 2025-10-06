Slušaj vest

Jedan hrvatski državljanin je poginuo u lavini u slovenskim Alpama. Dvojica Hrvata su nestala. Spasioci su rekli da je potraga u nedelju bila prekinuta zbog teških uslova. Nastavlja se danas.

- Reč je o hrvatskim planinarima iz Splita i okolnih mesta, uključujući Solin, Kaštel Sućurac i Žrnovnicu - rekao je Boštjan Repinc iz policijske uprave Kranj u nedelju.

- Bilo je ukupno sedam hrvatskih državljana, od kojih je četvoro već na sigurnom, jer nisu išli dalje u planinu, a uz pomoć spasioca spušteni su dole, kraj Bohinjskog jezera. Verovatno će pričekati da vide šta se dogodilo s ostalima iz grupe - rekao je Boris Grigić, hrvatski ambasador u Sloveniji.

Prema rečima Boštjana Repinca iz operativno-komunikacionog centra policijske uprave Kranj, hrvatski planinari su subotu s Pokljuke došli na Vodnikov dom na 1817 metara nadmorske visine i potom do doma Planika (2408 m), pa su se preko južne stene Triglava popeli na najviši vrh slovenskih Julijskih Alpa visok 2864 metra.

- S vrha Triglava su se spustili natrag na Vodnikov dom, odakle se troje od sedam planinara odlučilo u nedelju da se preko grape popne na Tosk - rekao je Repinc.

Sloveniju je u ranim jutarnjim satima u nedelju zahvatio izrazito hladan front sa snežnim padavinama.

Na području gde se lavina obrušila na hrvatske planinare ima preko pola metra snega, a pripadnici slovenačke gorske službe spašavanja (GRZS) morali su da čiste sneg kako bi došli do mesta nesreće.

Jedan od Hrvata koji je ostao zarobljen u planinarskom domu javio se svojoj porodici i obavestio ih da je dobro.

- Iza nas je vrlo dug dan, jedan od najtežih u poslednjih nekoliko godina. Aktivnosti nastavljamo sutra rano ujutru jer potraga za zatrpanima još uvek nije završena - objavila je slovenačka gorska služba spašavanja u nedelju uveče.

