Najmanje jedna osoba je ubijena, a 16 je povređeno u pucnjavi u Novom Južnom Velsu, u Australiji, saopštila je policija.

Šezdesetogodišnji muškarac uhapšen je sinoć oko 21:30 sati u Krojdon parku, nakon što je, kako se sumnja, iz vatrenog oružja ispalio najmanje 50 hitaca na prolazna vozila, uključujući i policijsku patrolu, piše "Njuz.kom" (News.com).

Pucnjava u Australiji, jedna osoba mrtva, 16 ranjeno.

Prema navodima policije, motiv za napad još nije poznat. Načelnik policije Novog Južnog Velsa Mal Lanjon opisao je incident kao "ozbiljan i zastrašujuć".

On tvrdi da je u kući osumnjičenog pronađena puška kalibra 30.

U incidentu su oštećena brojna vozila, uključujući i policijski automobil u čiji je prozor ispaljen hitac.

Načelnik Stiven Pari rekao je da bi taj pucanj bio smrtonosan da je u tom trenutku neko bio u vozilu.

Muškarac je priveden nakon policijske operacije, a uhapšeni je zadobio prostrelnu ranu tokom hapšenja i operisan je tokom noći.

Prema poslednjim informacijama, njegovo stanje je teško, ali stabilno i trenutno je pod policijskim nadzorom u bolnici Rojal Princ Alfred.

Premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins rekao je da je reč o "opasnoj situaciji" i zahvalio policiji na "neverovatnoj hrabrosti", dodavši da u državi "nema mesta za takvo nasilje".

Policija je pretražila dve lokacije i zaplenila više komada oružja.