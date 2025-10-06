Slušaj vest

Snage protivvazdušne odbrane Ministarstva odbrane Rusije uništile su dron koji je leteo ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin na svom nalogu na platformi Max.

- Snage PVO Ministarstva odbrane oborile su dron koji je leteo ka Moskvi. Službe hitne pomoći rade na mestu gde su pali ostaci letelice - naveo je Sobjanin.

(Kurir.rs/TASS/Preneo: V.M.)

