Moskva je napadnuta dronom koji je oboren zahvaljujući ruskoj PVO, a službe hitne pomoći su na mestu pada ostataka letelice.
NOVI UDAR UKRAJINACA
NAPADNUTA MOSKVA! Snage PVO dejstvovale ŽESTOKO! Hitno se oglasio gradonačelnik Sergej Sobjanin!
Snage protivvazdušne odbrane Ministarstva odbrane Rusije uništile su dron koji je leteo ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin na svom nalogu na platformi Max.
- Snage PVO Ministarstva odbrane oborile su dron koji je leteo ka Moskvi. Službe hitne pomoći rade na mestu gde su pali ostaci letelice - naveo je Sobjanin.
