Lokalna vlast u Ilinoisu taj potez kritikuje i najavljuje moguće pravne sporove, dok se protesti vezuju za spor oko sprovođenja imigracionih politika i bezbednosti. Neizvesno je da li su jedinice već raspoređene, a atmosfera je napeta oko federalnih objekata i punktova imigracione službe.

Dejan Jelača javio se iz Njujorka za Kurir televiziju i tom prilikom otkrio najnovije informacije:

- Sjedinjene Američke Države su jedno bure baruta koje lako može da eksplodira, a varnica je mnogo. Imamo tog aktuelnog predsednika koji je umislio da je iznad zakona. Osim tog ilegalnog sprovođenja, deportacije tih ilegalnih migranata, imate i nezakonito slanje Nacionalne garde po gradovima Amerike. Između ostalog, to je uradio u Čikagu, Los AnĐelesu, Memfisu, i u Vašingtonu. Ono što vezuje ove gradove je Demokratska stranka, to su tradicionalno demokratski gradovi - kaže Jelača i dodaje:

- A ti veliki gradovi su itekako ekonomski moćni koji itekako utiču na ekonomiju zemlje. On je otvoreno krenuo u rad sa političkim istomišljenicima. Slanje Nacionalne garde je ilegalno, iz razloga što guverner mora da traži od predsednika države da u slučaju nekih nereda, protesta itd. pošalje u pomoć Nacionalne garde. Međutim, niko to od njega nije tražio. Ni jedan guverner ovih gradova i saveznih država to od njega nije tražio. I to je problem, zato je cela akcija nezakonita.

Jelača takođe ističe da je Donald Tramp krenuo u otvoreni rat sa ljudima koji ne misle kao on, a na udaru su prvo bili štampani mediji i urednici koji ga kritikuju.

- Vi imate određeni deo američke javnosti koja je ljuta na aktuelnu administraciju iz razloga sprovođenja njegove političke agende. Odvajanje roditelja od dece, odvajanje majke od deteta, odvajanje celih porodica, jednu veliku veliku tragediju. Nažalost, tu ima puno i srpskih državljana, u Čikagu je 37 uhapšenih srpskih državljana, ono što je zvanično, dakle to su ljudi koji imaju porodice ovde, koji su bili u procesu za dobijanje zelene karte i tako dalje - kaže Jelača.

