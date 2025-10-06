ŽESTOK NAPAD UKRAJINACA NA BELGOROD! Padaju granate, 40.000 ljudi u MRAKU, nestala struja! Objavljeni snimci (FOTO/VIDEO)
Oko 40 hiljada stanovnikaBelgorodske oblastiu Rusijiostalo je bez struje nakon granatiranja od strane Oružanih snaga Ukrajine, saopštio je guverner Vjačeslav Gladkov na Telegram kanalu.
- Imamo značajna oštećenja u elektrodistribuciji u sedam opština, skoro 40 hiljada ljudi je trenutno bez električne energije - rekao je on u video obraćanju. Na terenu se nalaze ekipe za hitne intervencije, dodao je Gladkov.
U ponedeljak ujutro, Gladkov je naveo da energetske službe rade na obnavljanju napajanja za 5.400 stanovnika u 23 naseljena mesta u Belgorodu, kao i u Belgorodskom, Valujskom i Volokonovskom okrugu, te u Grajvoronskom i Šebekinskom okrugu.
- Radovi na obnovi su u toku i nadamo se da će biti završeni u najskorije vreme - rekao je on.
Oružane snage Ukrajine svakodnevno napadaju pogranične regione Rusije. Od avgusta 2024. godine u Belgorodskoj oblasti je uveden režim antiterorističke operacije, a situacija je proglašena vanrednim stanjem na saveznom nivou.
Zelenski upozorio na odmazdu
U septembru je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio da će Ukrajina napasti ruski energetski sektor ako Moskva ponovo pokuša da Ukrajinu uvede u mrak.
Ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu
Rusija je više puta gađala ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, gasne pogone i sisteme grejanja uoči zime. Prošle godine, kontinuirani napadi ostavili su milione ljudi bez grejanja i struje tokom ledenih temperatura.
Ruski masovni udar na energetske objekte
Dana 3. oktobra, Rusija je izvela obimne raketne i dron napade na ukrajinske energetske objekte, rekao je Zelenski, optužujući Moskvu da pokušava da pogorša patnje civila pred zimsku sezonu.
Izvori iz Kremlja: napadi će se nastaviti
Blumberg je 20. septembra, pozivajući se na izvore bliske Kremlju, izvestio da Rusija planira da ove zime nastavi s napadima na ukrajinski energetski sistem, kao deo šire strategije pritiska na Kijev da pristane na ustupke.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je rano jutros da je jedan dron oboren iznad Moskve.
(Kurir.rs/RIA Novosti/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)