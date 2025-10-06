Slušaj vest

Oko 40 hiljada stanovnikaBelgorodske oblastiu Rusijiostalo je bez struje nakon granatiranja od strane Oružanih snaga Ukrajine, saopštio je guverner Vjačeslav Gladkov na Telegram kanalu.

- Imamo značajna oštećenja u elektrodistribuciji u sedam opština, skoro 40 hiljada ljudi je trenutno bez električne energije - rekao je on u video obraćanju. Na terenu se nalaze ekipe za hitne intervencije, dodao je Gladkov.

U ponedeljak ujutro, Gladkov je naveo da energetske službe rade na obnavljanju napajanja za 5.400 stanovnika u 23 naseljena mesta u Belgorodu, kao i u Belgorodskom, Valujskom i Volokonovskom okrugu, te u Grajvoronskom i Šebekinskom okrugu.

- Radovi na obnovi su u toku i nadamo se da će biti završeni u najskorije vreme - rekao je on.

Oružane snage Ukrajine svakodnevno napadaju pogranične regione Rusije. Od avgusta 2024. godine u Belgorodskoj oblasti je uveden režim antiterorističke operacije, a situacija je proglašena vanrednim stanjem na saveznom nivou.

Zelenski upozorio na odmazdu

U septembru je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio da će Ukrajina napasti ruski energetski sektor ako Moskva ponovo pokuša da Ukrajinu uvede u mrak.

Ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu

Rusija je više puta gađala ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, gasne pogone i sisteme grejanja uoči zime. Prošle godine, kontinuirani napadi ostavili su milione ljudi bez grejanja i struje tokom ledenih temperatura.

Ruski masovni udar na energetske objekte

Dana 3. oktobra, Rusija je izvela obimne raketne i dron napade na ukrajinske energetske objekte, rekao je Zelenski, optužujući Moskvu da pokušava da pogorša patnje civila pred zimsku sezonu.

Izvori iz Kremlja: napadi će se nastaviti

Blumberg je 20. septembra, pozivajući se na izvore bliske Kremlju, izvestio da Rusija planira da ove zime nastavi s napadima na ukrajinski energetski sistem, kao deo šire strategije pritiska na Kijev da pristane na ustupke.