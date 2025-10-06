Slušaj vest

Ruski dronovisu tokom noći pogodili Harkov, što je dovelo do požara, a ranjene su i četiri osobe i ima oštećenja na kućama, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine (SES) u ponedeljak, 6. oktobra.

1/10 Vidi galeriju Ruski napad na Harkov Foto: X/SESU_UA

Napad se dogodio sinoć oko 23 časa i trajao je oko sat vremena. Eksplozije su potresle nekoliko gradskih četvrti dok su dronovi pogađali stambene zone, piše Kijev post.

Požari i razaranja u više delova grada

Požari su izbili u najmanje dva gradska okruga, navodi SES. Oštećene su privatne kuće, magacini, garaže i automobili. Prema prvim informacijama, četiri osobe su povređene.

Spasilačke ekipe, lekari i stručnjaci za eksplozive radili su tokom cele noći kako bi ugasili požare i raščistili ruševine.

- Ekipe hitne pomoći i dalje su na terenu - saopštila je služba, objavivši fotografije posledica napada.

Masovni napadi širom Ukrajine

Napad na Harkov dogodio se usred novog talasa ruskih napada širom zemlje - jednog od najintenzivnijih od početka rata velikih razmera.

Ruske snage lansirale su grupe dronova tipa "šahed" iz više pravaca kasno u subotu, dok su protivvazdušne snage bile aktivne u Kijevu, Odesii drugim regionima.

Nekoliko sati kasnije, Moskva je ispalila krstareće rakete "kalibar" sa brodova u Crnom moru i hipersonične rakete "kinžal" iz lovaca MiG-31K, gađajući zapadnu Ukrajinu, uključujući Lavov.

Napad sa više od 50 raketa i 500 dronova tokom vikenda

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je da je Rusija tokom vikenda ispalila više od 50 raketa i oko 500 borbenih dronova.