GORE KUĆE I ZGRADE PO HARKOVU, ODJEKIVALE EKSPLOZIJE! Novi noćni napad Rusije, požari širom grada! Izveden jedan od najjačih udara! (FOTO/VIDEO)
Ruski dronovisu tokom noći pogodili Harkov, što je dovelo do požara, a ranjene su i četiri osobe i ima oštećenja na kućama, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine (SES) u ponedeljak, 6. oktobra.
Napad se dogodio sinoć oko 23 časa i trajao je oko sat vremena. Eksplozije su potresle nekoliko gradskih četvrti dok su dronovi pogađali stambene zone, piše Kijev post.
Požari i razaranja u više delova grada
Požari su izbili u najmanje dva gradska okruga, navodi SES. Oštećene su privatne kuće, magacini, garaže i automobili. Prema prvim informacijama, četiri osobe su povređene.
Spasilačke ekipe, lekari i stručnjaci za eksplozive radili su tokom cele noći kako bi ugasili požare i raščistili ruševine.
- Ekipe hitne pomoći i dalje su na terenu - saopštila je služba, objavivši fotografije posledica napada.
Masovni napadi širom Ukrajine
Napad na Harkov dogodio se usred novog talasa ruskih napada širom zemlje - jednog od najintenzivnijih od početka rata velikih razmera.
Ruske snage lansirale su grupe dronova tipa "šahed" iz više pravaca kasno u subotu, dok su protivvazdušne snage bile aktivne u Kijevu, Odesii drugim regionima.
Nekoliko sati kasnije, Moskva je ispalila krstareće rakete "kalibar" sa brodova u Crnom moru i hipersonične rakete "kinžal" iz lovaca MiG-31K, gađajući zapadnu Ukrajinu, uključujući Lavov.
Napad sa više od 50 raketa i 500 dronova tokom vikenda
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je da je Rusija tokom vikenda ispalila više od 50 raketa i oko 500 borbenih dronova.
- Ovo su bili neki od najtežih kombinovanih napada na Ukrajinu - saopštili su zvaničnici, dodajući da je, iako je većina meta presretnuta, nekoliko projektila ipak pogodilo civilne oblasti.