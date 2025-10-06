Slušaj vest

Francuski premijer Sebastijen Lekornupodneo je ostavku, a ona je potvrđena iz vladinih izvora, javila je televizija BFM TV u ponedeljak, pozivajući se na neimenovane vladine izvore.

Sebastijan Lekornu podneo ostavku na mesto premijera Francuske Foto: Christophe Ena/AP, IAN LANGSDON / POOL/AFP POOL

Makron je ostavku prihvatio.

Lekorni je funkciju premijera obavljao oko mesec dana.

(Kurir.rs)

