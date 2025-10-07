IRAN "ODJAVIO" EVROPU: "Ne razmatramo pregovore o nuklearnom programu"
Iranske diplomate su saopštile da to nije plan uprkos povratku sankcija.
"Ne razmatramo pregovore u ovoj fazi", rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaj na konferenciji za novinare.
On je dodao da Iran ispituje posledice povratka sankcija koje su pokrenule Francuska, Velika Britanija i Nemačka (E3).
Sankcije UN protiv Irana ponovo su stupile na snagu 28. septembra zbog nepoštovanja obaveza te zemlje u vezi sa nuklearnim programom.
Sporazum iz 2015. godine, koji su potpisali E3, SAD, Kina, Rusija i Iran, predviđao je smanjenje nuklearnih aktivnosti Teherana.
Međutim, američki predsednik Donald Tramp je 2018. godine tokom prvog mandata, jednostrano povukao SAD iz sporazuma i ponovo uveo sankcije Iranu. Teheran je potom odustao od određenih obaveza, posebno u vezi sa obogaćivanjem uranijuma.
Zapadne zemlje sumnjaju da Iran pokušava da stekne nuklearno oružje. Teheran to negira i brani svoje pravo da razvija civilni nuklearni program.
(Kurir.rs/Beta)