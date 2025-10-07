Slušaj vest

Iranske diplomate su saopštile da to nije plan uprkos povratku sankcija.

"Ne razmatramo pregovore u ovoj fazi", rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaj na konferenciji za novinare.

On je dodao da Iran ispituje posledice povratka sankcija koje su pokrenule Francuska, Velika Britanija i Nemačka (E3).

Sankcije UN protiv Irana ponovo su stupile na snagu 28. septembra zbog nepoštovanja obaveza te zemlje u vezi sa nuklearnim programom.

Sporazum iz 2015. godine, koji su potpisali E3, SAD, Kina, Rusija i Iran, predviđao je smanjenje nuklearnih aktivnosti Teherana.

Međutim, američki predsednik Donald Tramp je 2018. godine tokom prvog mandata, jednostrano povukao SAD iz sporazuma i ponovo uveo sankcije Iranu. Teheran je potom odustao od određenih obaveza, posebno u vezi sa obogaćivanjem uranijuma.

Zapadne zemlje sumnjaju da Iran pokušava da stekne nuklearno oružje. Teheran to negira i brani svoje pravo da razvija civilni nuklearni program.