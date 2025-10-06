Slušaj vest

Francuski premijer Sebastijan Lekornu podneo je ostavku samo nekoliko sati nakon formiranja kabineta nove vlade Francuske. Ostavka dolazi 27 dana od kako je na funkciji premijera i cela situacija uvodi Francusku u novu političku neizvesnost.

Kabinet francuskog predsednika Emanuela Makrona saopštio je da je premijer Sebastijan Lekornu podneo ostavku u ponedeljak ujutro, samo nekoliko sati nakon što je imenovana nova vlada s Lekornuom na čelu.

Ostavka posle 27 dana na funkciji prvog ministra čini ga premijerom sa najkraćim mandatom u modernoj francuskoj istoriji.

- Gospodin Sebastijan Lekornu podneo je predsedniku Republike ostavku svoje vlade, koju je predsednik prihvatio - navodi se u saopštenju kabineta predsednika Francuske.

1/18 Vidi galeriju Sebastijan Lekornu podneo ostavku na mesto premijera Francuske Foto: Christophe Ena/AP, IAN LANGSDON / POOL/AFP POOL

Nova vlada i politički nesporazumi

U nedelju uveče, Lekornu je predstavio svoj kabinet, koji je gotovo identičan prethodnoj vladi Fransoa Bajrua. Međutim, odmah su se pojavile pukotine - članovi nekoliko partija u koaliciji izražavali su sumnje i kritike zbog nedostatka promena.

Nije odmah bilo jasno kako će Makron dalje postupiti. Do sada je odbijao pozive za nove vanredne parlamentarne izbore i isključio mogućnost svoje ostavke pre isteka mandata 2027. godine.

1/4 Vidi galeriju Bivši francuski premijer Fransoa Bajru u parlamentu Foto: EPA Teresa Suarez, EPA Christophe Petit Tesson

Reakcija političkih partija Nacionalno okupljanje, odmah je pozvala na nove izbore. Ekstremno desničarska partija Marin le Pen , odmah je pozvala na nove izbore. - Makronizam je mrtav na svojim nogama. Makron sada mora da odluči - raspuštanje Nacionalne skupštine ili ostavka, i to brzo! - piše Le Penova u objavi na Iksu.

Žan Lik Melanšon, lider radikalno-leve partije Nepokorena Francuska, pozvao je na pokretanje inicijative za smenu Makrona.

Matilda Pano, istaknuta članica LFI, pozvala je na Makronovu ostavku posle Lekornuove ostavke.

- Odbrojavanje je počelo. Makron mora da ode - napisala je na Iksu.

1/7 Vidi galeriju Marin Le Pen Foto: EPA Christophe Petit Tesson, EPA Yoan Valat, AP Louise Delmotte

Pad Pariske berze

Pariska berza pala je za više od 2 odsto do 10 časova, pola sata nakon objave vesti.

U septembru je Makron imenovao 39-godišnjeg Lekornua za sedmog premijera u svom mandatu, pokušavajući da ublaži političku krizu. Makron je izabrao jednog od svojih najbližih saveznika, umesto da proširi privlačnost vladi preko šireg političkog spektra.

1/11 Vidi galeriju Žan-Lik Melanšon, lider levičarske stranke Nepokorna Francuska Foto: EPA Andre Pain

Politička kriza i izazovi oko budžeta

Francuska politika u poslednje vreme je u haosu, nakon što je Makron prošlog leta rizikovao vanredne izbore da bi ojačao svoj autoritet. Taj potez se nije isplatio, ostavljajući parlament podeljen između tri rivala.

Lekornu, bivši ministar odbrane, suočio se sa teškim zadatkom da obezbedi podršku u duboko podeljenom parlamentu za budžet za narednu godinu. Njegova dva prethodnika, Fransoa Bajru i Mišel Barnije, smenjeni su zbog neslaganja oko budžeta.

1/21 Vidi galeriju Koalicija voljnih, Volodimir Zelenski i Emanuel Makron Foto: Ludovic Marin/Pool AFP, Michel Euler/AP, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Francuski javni dug dostigao je rekordne visine - odnos duga i BDP-a sada je treći najveći u EU, odmah iza Grčke i Italije, gotovo dvostruko iznad 60 odsto dozvoljenih po pravilima EU.

Prethodne vlade su poslednja tri budžeta donosile bez glasanja u parlamentu, što je ustavno dozvoljeno, ali je to snažno kritikovala opozicija.

Neizvesnost u parlamentu

Tokom skoro mesec dana, Lekornu je vodio konsultacije sa saveznicima sa političkog centra i liderima opozicije sa leve i desne strane, u pokušaju da se postigne pakt o nenapadanju u parlamentu i da se usvoji budžet.

Nijedna partija nema dovoljno mesta da samostalno vlada. Većina levih partija planirala je da podrži glasanje o nepoverenju, a ekstremna desnica Marin le Pen je takođe pretila da će glasati protiv.

Sebasijan Lekornu podneo ostavku