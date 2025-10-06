Slušaj vest

Njih je u nedelju odnela lavina na planini Tosc.

Slovenačke spasilačke službe su juče najpre pronašle telo jednog hrvatskog planinara, a danas su nastavili potragu koja je juča prekinuta zbog izuzetno opasnih uslova.

Locirali su telefon jedne od žrtava Iako je baterija bila prazna, ali je to bilo dovoljno da se suzi pretraga.

Nije im bilo lako da dođu do planinara zbog surovih zimskih uslova koji tamo vladaju. U pitanju su momci iz splitskog kraja.

Prethodno su slovenački gorski spasioci rekli da će morati da se spuste između 80 i 100 metara u jarugu niže od staze gde ih je lavina zatekla.

Sloveniju je juče u ranim jutarnjim satima zahvatio veoma hladan talas vremena, a snežna granica se s najviših vrhova na području Gorenjske spustila već na približno 800 metara nadmorske visine.

Spasilačka akcija je počela odmah, a uslovi su bili izuzetno teški.

1/6 Vidi galeriju Lavina zatrpala trojicu Hrvata u Sloveniji Foto: Facebook/Gorska Reševalna Zveza Slovenije

Kiša, sneg i povećan rizik od novih lavina dodatno je otežavao posao spasiocima, koji su se peške probijali do područja lavine.

Oko 70 spasilaca je bilo na terenu i pretraživalo područje, a u pomoć je stgao i vojni helikopter koji će pregledati tlo iz vazduha.

(Kurir.rs/24sata.hr)

PRONAĐENA TELA BRAĆE IZ HRVATSKE U LAVINI