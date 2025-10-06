Jači zemljotres pogodio središnju Italiju.
Planeta
JAK ZEMLJOTRES NA JADRANSKOM MORU: Treslo se i u stanovima, ljuljali se lusteri
Zemljotres jačine 4,7 stepeni Rihterove skale potresao je istočnu obalu Italije.
Epicentar zemljotresa bio je u Jadranskom moru, osetio se u Pezaru, Ankoni i Fanu, navodi se na veb-sajtu EMSC-a .
„Lusteri u kući su se mnogo ljuljali, sve se treslo“, „Bilo je jako, osetili smo to u Ankoni“, „Trajalo je kratko, ali je bilo jako“, pisali su stanovnici u komentarima na EMSC...
(Kurir.rs)
