Epicentar zemljotresa bio je u Jadranskom moru, osetio se u Pezaru, Ankoni i Fanu, navodi se na veb-sajtu EMSC-a .

„Lusteri u kući su se mnogo ljuljali, sve se treslo“, „Bilo je jako, osetili smo to u Ankoni“, „Trajalo je kratko, ali je bilo jako“, pisali su stanovnici u komentarima na EMSC...