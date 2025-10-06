Slušaj vest

Da li je hibridni rat, koji prema tvrdnjama zapada vodi Moskva, način da se NATO prinudi da odredi jasne crvene linije.

Gabrijelius Landsbergis, bivši litvanski ministar spoljnih poslova, upozorio je da Rusija pod Vladimirom Putinom vodi hibridni rat koji neumoljivo gura Evropu ka katastrofalnom sukobu, koji je nazvao „trenutkom Perl Harbora“.„Umesto da se pitamo da li ćemo započeti Treći svetski rat, trebalo bi da se pitamo da li ćemo ga zaustaviti“, upozorio je Landsbergis.

Uporedo sa ratom u Ukrajini, postoji otvorena strepnja da će Evropa biti meta terorističkih napada poput onog u Mančesteru.

Gosti koji su o ovoj temi govorili u emisiji "Puls Srbije" bili su: prof. Milan Petričković, sa Fakulteta političkih nauka, Srbobran Radić, pukovnik specijalnih jedinica u penziji i Miroslav Bjegović, stručnjak za bezbednost.

Ukrajina samu sebe dovela u loš položaj

Srbobran Radić Foto: Kurir Televizija

- Izmišljenom zaverom se bave na Zapadu. Kome Rusija preti? Ona samo izvodi organizovanu vojnu operaciju. Izvršila je kombinovane napade i to je u okviru koncepta vojne operacije. Zapad ne može da shvati da sve to oružje im propada. Rusija je apsolutno u mrak dovela čitavu Ukrajinu. Oni u Evropi moraju 5% da izdvoje za NATO, zato guraju priču da su stalno u problemu i riziku. Zašto se finansira NATO i čemu on služi? Bespilotne letelice imaju zadatak da iscrpljuju protivnikov PVO sistem - kaže Radić i dodaje:

- Ukrajinci su sami sebe uveli u lošu situaciju. Nedostaje im naoružano ljudstvo, nedostaje im oružje. Vi morate osposobiti pojedinca, a onda ga staviti u grupe. Sada se pojavljuju dronovi iznad belgijske vojne baze, sa ciljem, kobajagi, izviđanja. To neko radi namerno, kako bi pripisali Rusiji loše strane. Rusima to ne treba, oni sve znaju i bez dronova. Zamislite avion od 50–60 miliona evra da podignete radi letelice od 500 evra, to nema smisla. PVO sistem zapadne Ukrajine je potpuno šupalj, u NATO-u nisu jasne strukture i strategije.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

"Evropski zvaničnici ne pozivaju na mir, već na pokreću rat"

Bjegović kaže da Zapad vodi hibridni rat protiv Ruske Federacije:

- Šta će Rusima upotreba hibridnog rata protiv Evrope. Oni ono što imaju oni to kažu jasno i glasno. Uvek javno saopšte svoje razmišljanjei svoje namere. Zvaničnici Rusije su lepo rekli za koliko minuta mogu njihove rakete da stignu do evropskih gradova. Nismo videli da evropski zvaničnici pozivaju na mir, već poslednje ukrajince guraju u rat sa Rusima.

- To dovoljno govori o tome šta rade evropske zemlje i NATO članice. Povećali su ulaganja u vojsku, naouružanje i opremu. Nemačka je uložila 100 milijardi evra u svojoj vojsku. Švajvcarska se nedavno opremala lovcima bombarderima, šta će njima to kada su neutralna zemlja. Njihova razmišljanja idu u pravcu rata. Orbanu je rečeno više puta da nije deo zamisli zapadnih zemalja. Postavlja se pitanja protiv koga se ratuje onda. Rusi vode stvarni rat, a zapad vodi hibridni rat. Dezinformacije su lansirane od članice NATO pakta, Engleske i Sjedinjenih Američkih država.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

Migracije i francuska vlada

Petričković govori o probleu migracija i navodi da se problemi evropskih država šire i na ostatak sveta:

- Mnogo zla su evropljani posejali na čitavoj planeti. Onda ti ljudi koji su prinuđeni da emigriraju stvaraju problem. Nikada ne može doći do potpunog sjedinjavanja kulture. Vrši se atak na pad životnog standarda, onda odvajanje novca od strane država. U Frasncuskoj se izdvaja mnogo novca hotelima da smeste takve ljude

- Vlada u Francuskoj je pala, mislim da je povezana sa svim globalnim elementima. Dolazi do nihilizma prema Savetu bezbednosti i Ujedinjenim nacijama. Ta tela su i bila neka vrsta garanta, ali više ne. Umesto sile zakona, sve se okrenulo. Više nikoga ne zanima činjenična stvarnost.

